〈房產〉海悅2022年蟬聯十大地產代銷業第一名 接案金額突破2100億元

市調機構統計 2022 全台七都十大地產代銷業接案量，海悅 (2348-TW) 自 2019 年起已連續四年拿下冠軍，去年更首度突破 2000 億元大關，達到 2184.2 億元，與 2021 年接案總銷 1871.7 億元相比，年增 16.7%。

同時，海悅 2022 年一舉拿下台中七期百億大案「國雄無双」，另外，百億指標案還有「興富發鉑悦」及「大同莊園 lll」，三案共挹注海悅高達 410 億元總銷金額。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，六都、新竹去年十大代銷接案量，排名依序為海悅廣告、新聯陽機構、甲山林廣告、新理想廣告、新高創廣告、創意家行銷、上揚國際、璞園建築、漢華行銷、信義代銷。根據統計指出，超過半數新建案皆由代銷接案銷售，細究接案類型比例分別為包銷 42.47%、包櫃 12%、純企劃 1.51%。

同時，再者各大代銷積極擴張版圖的野心，也不再分南北，如海悅廣告近年逐步站穩台灣中南部市場，新聯陽機構也於去年首度將觸手伸向台南，而有代銷南霸天之稱的上揚國際也正式插旗北台灣。

統計顯示，2022 年全台十大代銷龍頭寶座仍由海悅廣告蟬聯，接案總銷 2184.2 億元，而新聯陽機構再度奪得亞軍，2022 年接案總銷共 1195 億元，與 2021 年接案總銷 1065 億元相比，年增 12.2%。新聯陽機構 2022 年揮別以往鎖定雙北佈局，首度將觸手伸向南台灣，首案即為台南北區「欣府城 - 一品樓」，而去年指標案還有總銷 140 億元的「新光人壽總統傑仕堡」，該案鄰近府院林立的台北博愛特區，為每戶均價超過 8000 萬元的豪宅產品。

與 2021 年同樣位居第三名的甲山林廣告，2022 年接案總銷突破 1000 億元，年增近 9 成，成長歸功於自家愛山林建設兩大指標案「都廳大院」與「新竹帝寶」，一併貢獻 750 億元總銷金額，約占甲山林 2022 年接案總銷 7 成。