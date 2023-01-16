〈房產〉14家上市櫃廠商去年砸逾171億元 敲進桃園土地8.4萬坪

台灣北部工業區土地、廠辦單價走高，不少上市櫃公司已超前部署，在屬於台北的衛星城的桃園買地取代購屋，根據公開資訊觀測站資料，從 2022 年迄今有 14 家上市櫃公司購入桃園土地，總投入資金逾 171 億元，土地面積逾 8.4 萬坪。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園產業多元，富具人口紅利，且享有國門之都的國際空港運輸優勢，不僅吸引國際大廠投資，許多國內上市櫃公司看好桃園的發展優勢，也積極在桃園購地。

據分析，上市櫃大廠紛在桃園投資土地，主要是桃園具備三大優勢，包括交通便利性、產業群聚力，以及桃園人口持續成長、就業人才豐沛等。同時，以去年投資桃園不動產 14 家上市櫃公司中，逾 30% 搶進航空城產業專區。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，主要因為此專區優先提供給雲端運算、智慧車輛、國際物流、生技醫藥、航空輔助、綠能等相關產業，以智慧城市、創新創業為發展重點。

其中零售業者統一超 (2912-TW)，2022 年 7 月不僅砸下 60 億元進駐占地 2.6 萬坪的航空城產業專區 H 基地；母公司統一 (1216-TW)，也在去年年 3 月購入的楊梅逾 7000 坪土地；此外健策 (3653-TW)、大樹 (6469-TW)、藥華藥 (6446-TW) 等大廠，也都花費重金挺進桃園航空城，均不排除是作為企業倉儲所用。

另外，未來趨勢產業的綠能大廠中興電 (1513-TW)，近年不僅於台南、花蓮發展太陽能，還在高雄發展餘氫發電技術，如今更在桃園觀音加深布局力道，於觀塘大潭電廠周邊投入 3.8 億購入 1270 坪的廠房，擴展綠能產業。