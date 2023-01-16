〈房產〉林正雄：不動產重稅惡法該退場 平均地權條例修正應暫緩實施

全台不動產聯盟總會今 (16) 日召開年終記者會，預期危老都更、ESG 將為今 (2023) 年房市的兩大主軸，理事長林正雄並表示，「解決缺工」、「停止重稅」兩個訴求，並建議「重稅惡法退場」、「平均地權條例暫緩實施」、「放寬金融限縮」、「加碼青年優貸」。

林正雄除爲不動產聯盟總會理事長之外，並且爲富旺 (6219-TW) 董事長，林正雄並強調，政府打房不遺餘力，實施了 6 次金融限縮，包括 4 次選擺性信用管制、購地貸款規範與銀行金融權數調整；以及先前包括房地合一 2.0、實價登錄 2.0、囤房稅等，2 年來有那麼多的政策加諸在不動產業身上，政府以重稅來打房，並無助平抑房價，反而重傷害了眾多相關從業人員的生計。

林正雄並強調，目前全台房市已降溫回穩，房地合一稅已完成階段任務應可退場，以維持房地產流通性。央行也應放寬選擇性信用管制建商購地融資成數限制。

除了目前建商融資成數限制，造成購地成本的大增，不動產聯盟總會指出，建商購地自備款暴增 3 倍，中小型建商叫苦連天，失去生存空間，並無助於房市調控，市場供給及產品選擇性減少；同時，在限期開發議題上，目前各地方政府行政效能要在一年半內核發建照並不容易，央行 18 個月限期動工政策，不利都更危老、大街廓開發、土地整合的推動，開發商面對金融限縮、政策利空，恐將引發建商倒閉潮將捲起爛尾樓風暴。

林正雄建議，政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向，由政府補貼金融機構提供 9 成的低利貸款，拉長貸款期限至 40 年，拉長寬限期至 5 年並補助購屋貸款利率低於 1%，以幫助年輕人輕鬆購屋，消化閒置資金，活絡房市增添內需景氣動能。