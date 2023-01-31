美股重點新聞摘要2023年01月31日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：恩智浦 (NXPI)、惠而浦 (WHR)

中國 1 月官方 PMI

歐元區 Q4 GDP 初值、德國 Q1 CPI 初值

美股財報 (盤前)：康寧 (GLW)、通用汽車 (GM)、開拓重工 (CAT)、麥當勞 (MCD)

FT：美國考慮全面禁止華為獲許可證

《金融時報》週一 (30 日) 引述消息人士報導，美國商務部已通知一些企業，不會向華為提供出口許可證，意味美國接近全面禁止向華為出售美國技術，美中科技戰再度升溫。閱讀全文...

記憶體價格跌勢難止 分析師估本季仍陷雙位數跌幅

供應過剩拖累記憶體價格過去一年來暴跌，產業分析師認為，價格下滑情況將延續到今年上半年，且本季用於智慧手機、個人電腦 (PC) 和電視等電子產品的記憶體平均價格將續呈現雙位數跌幅。閱讀全文...

避免放緩升息步伐「刺激市場」 鮑爾貨幣政策記者會上可能放鷹

彭博周一（30 日）報導，隨美國聯準會（Fed）尋求放緩其對抗通膨的行動但不暗示準備停止，Fed 主席鮑爾和華爾街本周將再次對峙。閱讀全文...

OPEC + 會議估產量政策不變 普丁會前與沙國王儲熱線

路透周一（30 日）援引石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）三名代表的話報導，OPEC + 本周三（2/1）召開線上會議時可能會建議維持目前的產量政策不變。此外，俄羅斯總統普丁同日與沙國實際掌權的王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）通電話討論 OPEC + 合作事宜。閱讀全文...