美國12月核心PCE物價指數年率降至4.4% 符合預期 月增0.3%

美國經濟分析局周五 (27 日) 報告，以個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量的美國通膨率從 11 月的 5.5% 降至 12 月的 5%。

Fed 首選的通膨指標核心 PCE 物價指數年率從同期的 4.7% 降至 4.4%，符合市場預期。按月增率，核心 PCE 通膨和總體 PCE 通膨分別上漲 0.3% 和 0.1%。

此外，12 月個人收入月增 0.2%，但個人支出下降 0.2%。

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