PCE通膨數據發布在即 美債殖利率明顯走升

由於投資人等待關鍵通膨數據，並在周四 (26 日) 的國內生產總值 (GDP) 報告優於預期後評估美國經濟前景，美國國債殖利率周五 (27 日) 攀升。

美東時間清晨 5:10，指標 10 年期國債殖利率上漲 4.9 個基點至 3.54%。2 年期國債殖利率上漲 2.7 個基點報 4.205%。

殖利率與價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待周五公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數報告，這是 Fed 最青睞的通指標之一。它反映消費者在商品和服務上的花費。

個人收入和支出數據也將於周五公布。

PCE 數據可能會影響 Fed 的下次利率決定，預計將在 2 月 1 日下次會議結束時做出。許多投資人期望 Fed 進一步放慢升息步伐並宣布升息 25 個基點。

近幾個月來，對升息步伐導致美國經濟陷入衰退的擔憂不斷蔓延開來。

投資人還消化了周四公布的經濟數據，包括 2022 年最後一季的 GDP 數據。數據顯示美國經濟成長 2.9%，略高於接受《道瓊》調查的經濟學家預期的 2.8%。

財報季也繼續給投資人帶來壓力，許多人關注企業對經濟發展預期的指引。American Express 和 Chevron 都將在周五發布財報。