美11月PCE年增5.5%通膨持續降溫 Fed明年2月升息1碼機率大

美國 11 月個人消費支出（PCE）物價指數增速放緩，顯示通膨持續降溫，但距離聯準會（Fed）的通膨目標還有一段距離，未來將持續升息，市場預估 Fed 明年 2 月升息 1 碼的機率大。與此同時，美國上月個人支出停滯不前，凸顯 Fed 的貨幣緊縮政策正在冷卻物價壓力和廣泛的需求。

根據商務部周五（23 日）公布數據顯示，美國 11 月 PCE 物價指數年增 5.5%，符合市場預期，但較修正後前值 6.3% 大幅回落，為連續第五個月放緩；Fed 偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格的 11 月核心 PCE 物價指數年增 4.7%，低於前值 5%，也低於聯邦公開市場委員會（FOMC）在 12 月會議上預估的 4.8%，不過市場對此預測不一，彭博預測 4.6%、道瓊預測 3.7%。

美國 11 月核心 PCE 年增 4.7%，低於 FOMC 本月預測的 4.8%。(圖片：ZeroHedge)

按月來看，美國 11 月 PCE 物價指數成長 0.1%，符合市場預期，前值自 0.3% 上修至 0.4%；核心 PCE 物價指數成長 0.2%，符合市場預期，前值自 0.2% 上修至 0.3%。

與此同時，商務部同日公布的 11 月個人收入成長 0.4%，高於預期的 0.3%，前值為 0.7%；上月個人支出下滑 0.1%，低於預期的 0.2%，前值自 0.8% 上修至 0.9%。

值得注意的是，經通膨調整後的 11 月個人實質支出月增率為 0%，低於預期的的 0.1%，前值為 0.5%，數據成長滯緩顯示 Fed 緊縮貨幣政策除冷卻物價外需求也在降溫。

此外，11 月經通膨調整後的商品支出下滑 0.6%，創 2 月以來最差，而服務支出成長 0.3%，與此同時，11 月儲蓄率攀升至 2.4%，為 7 月以來首次成長，也是有紀錄以來新低。

通膨雖降溫但未達讓 Fed 暫停升息的程度

外媒報導指出，雖然美國通膨持續緩解，但仍遠未達能讓 Fed 暫停升息的程度，在目前通膨依然火熱的狀況下，Fed 未來將持續升息，直到通膨和通膨預期達到讓 Fed 能接受的程度。Fed 主席鮑爾上周表示，需要「大量證據」，以確信通膨正在持續下降。

展望未來，Fed 可能在明年繼續升息，達到比許多投資人預期更高的水準，並在一段時間內保持限制性水準。至於 2 月升息規模，鮑爾表示將取決於最新的數據，12 月的經濟數據將在明年 1 月陸續公布。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，明年 2 月升息 1 碼（25 個基點）的機率為 67.4%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 32.6%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。

(圖：芝商所)

專家看法

彭博 Anna Wong 和 Eliza Winger 表示，強勁的個人收入表明勞動市場尚未降溫，Fed 官員不太可能認為這份報告能組以說服他們放棄把聯邦基準利率升至 5% 以上。

BMO Capital Markets 駐多倫多資深經濟學家 Sal Guatieri 表示，消費者開始縮減支出，企業可能可能不會落後太遠，因為貨幣政策緊縮和疲軟的金融環境將在明年拖累經濟。