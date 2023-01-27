庫存過多+工廠績效不彰 英特爾財報慘澹

英特爾 (INTC-US) 上季財報顯示，當季和全年的銷售額、獲利、毛利率和前景均出現大幅下滑。

投資人很難接受，雖然英特爾沒有削減股利，但該股在周四 (26 日) 延長交易中下跌超過 9%。

這是 CEO 基辛格 (Pat Gelsinger) 任內發布的第 8 份財報，顯示這家傳奇科技公司在許多其無法控制的因素中苦苦掙扎；包括嚴重下滑的 PC 市場。它還凸顯英特爾當前的一些問題，如對其當前產品的需求疲軟和內部績效低效，並展露該公司財務狀況已變得多麼不穩定。

基辛格告訴分析師：「顯然，財務數據不是我們所期望的那樣。」

簡而言之：英特爾經歷了艱難的 2022 年，而 2023 年也好不到哪裡去。

以下是英特爾財報和電話會議中最令人關注的一些內容：

●薄弱和不確定的財測

英特爾以經濟不確定性為由，沒有提出 2023 年的全年財測。

但當季的數據顯示非常艱難。英特爾對 3 月當季的銷售預測約為 110 億美元，同比下降 40%。毛利率為 34.1%，較 2021 年基辛格接掌時的 55.2% 大幅下降。

但對投資人來說，最大的問題是英特爾預估非 GAAP 每股虧損 15 美分，相較於一年前的每股獲利 1.13 美元來說是很大的跌幅。這將是自去年夏天以來首見每股虧損，也是該公司幾十年來首次虧損。

●庫存過剩

管理層為即將到來的艱難單季給出了幾個原因，但一個主題是其客戶擁有太多晶片並且需要處理庫存，因此不會購買太多新晶片。

在疫情期間遠距工作和教學激發了兩年的榮景後，PC 和伺服器市場都在放緩。現在，PC 銷售放緩，電腦製造商擁有太多晶片。基辛格預計今年 PC 銷量將在 2.7 億至 2.95 億台左右，與他 2021 年預測的「每天百萬台」相去甚遠。

現在，英特爾的客戶不得不「消化」手上的晶片，或者「修正」庫存，而且業者不知道這種動態何時會逆轉。

基辛格向分析師承認：「雖然我們知道這種動態將會逆轉，但要預測在何時很困難。」

●毛利率下降

前述這一切導致英特爾的毛利率持續下降，損害了獲利能力。一個問題是「工廠酬載」，即工廠全天候運作的效率如何。英特爾表示，其毛利率將下降 400 個基點，或 4 個百分點，原因是需求疲軟導致工廠酬載不足。

因此，英特爾預測本季毛利率為 34.1%，與去年投資人大會設定的 51% 至 53% 目標相去甚遠。 該公司表示正在努力，如果需求恢復，獲利率可能會「在中期」回到目標。

●差強人意的消息：股利和自動駕駛

長期投資人一直在密切關注該公司如何平衡安撫股東的短期需求，並保持半導體製造業務競爭力所需的大量資本支出。

如果英特爾正在削減成本並且仍然需要投資晶片廠來推動其扭虧為盈，分析師認為它可能需要重新考慮其股利。英特爾在 2022 年支出 60 億美元的股利，但周四並未宣布削減。

與此同時，該公司希望在 2023 年削減 30 億美元的成本，分析師認為它打算花費約 200 億美元的資本支出來建設工廠。

基爾辛格對此答覆：「我只想說，董事會、管理層對資本分配策略採取了非常嚴格的方法，我們將繼續致力於在如何為所有者分配資本方面非常謹慎，我們致力於保持競爭力和股利。」

英特爾財報至少有一個亮點。其自駕子公司 Mobileye (MBLY-US) 在 12 月當季上市，當天也公布調整後每股獲利 27 美分，營收成長 59% 至 6.56 億美元。它還預測 2023 年的營收將在 21.9 億美元至 22.8 億美元之間。