〈美股盤後〉Fed會議在即 美物價降溫 那指連4周收高

美股周五 (28 日) 收高，科技股加權的那斯達克綜合指數領漲，係因投資者評估通膨與經濟的最新數據以及企業第四季財報。

道指連 6 日收紅，創去年 10 月底以來最長漲勢，本周收高 1.8%；標普 500 指數連日收高，本周漲約 2.5%；那指連 4 周收高，創下自去年 8 月以來最長周線上升紀錄，本周周線升逾 4.3%。

美股自年初來強勁反彈，包括科技板塊在內一些曾經跌幅最大的板塊引領此波復甦。那指今年迄今飆升 11%，可望創下自 2001 年來最強 1 月表現，輕鬆勝過標普 500 指數和道指同期表現。

美國經濟部周五發布，12 月個人消費支出物價 (PCE) 指數上升 0.1%，通膨年率則自前月的 5.5% 下降至 5%。該數據為美國聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，而該數據透露美國生活成本更多降溫跡象。

12 月核心 PCE (即不含食物和能源物價) 年率上升 4.4%，較 11 月上升 4.7% 的年率下降。

嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 周五表示，PCE 指數和核心 PCE 指數年率完全符合預期，兩項指標均較去年同期下降，「這是通膨數據的好消息。」

與此同時，12 月消費者支出下降 0.2%。「消費者可能是第一季 GDP 組牌中最弱的一張。」Sonders 說。

她持續預期 Fed 下周政策會議將調升基準利率 25 個基點，本周的經濟數據並未令此預期偏移，若要 Fed 開始降息，勞動市場和經濟必須「相當明顯」變得疲弱才有可能。然而，本周公布的所有經濟數據似乎都顯示 Fed 抗擊通膨有所進展，且沒有引發失業率大幅上升。

另外，根據密歇根大學消費者態度指數，美國消費者信心指數 1 月下旬上升至 64.9。美國 12 月成屋簽約待過戶銷售指數上升 2.5%，終止連續 6 個月的跌勢。

deVere 集團執行長 Nigel Green 認為，中國重啟、天然氣價格疲軟以及美國經濟軟著陸的跡象增加，這些似乎顯示，Fed 正在降低通膨且沒有造成大量失業，這些是令全球市場前景改善的因素之一。

由於市場預期 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在新聞發佈會上持續發表升息前景，美國公債殖利率持續高於水準。

企業第四季財報和下一季財測方面仍令投資者擔憂。嘉信理財的 Sonders 表示，儘管總體表現不錯，但表現遜於華爾街預期的企業受到的打擊過頭了。

英特爾 (INTC-US) 公布財報後，周五收低 6.4%。Oanda 美洲高級市場分析師 Edward Moya 表示：「英特爾的財報令大家失望，且第一季營收預期很糟糕。」

周五 (27 日) 美股四大指數表現：

焦點個股

科技五大天王全面上漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.37%；Meta(META-US) 漲 3.01%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.9%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.04%；微軟 (MSFT-US) 小升 0.06%。

道瓊 30 檔個股漲跌互見。Salesforce(CRM-US) 下跌 0.35%，雪佛龍 (CVX-US) 大跌 4.44%；高盛 (GS-US) 跌 0.36%；IBM(IBM-US) 小跌 0.04%，默沙東 (MRK-US) 下跌 1.39%。

費半成分股漲少跌多。Marvell(MRVL-US) 下跌 0.32%，恩智浦 (NXPI-US) 漲 0.84%，輝達 (NVDA-US) 漲 2.84%，美光 (MU-US) 漲 1.70%；Wolfspeed(WOLF-US) 上漲 2.37%。

台股 ADR 大多收低。台積電 ADR(TSM-US) 小跌 0.16%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.45%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.51%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.49%。

企業新聞

本周稍早發布財報後，特斯拉 (TSLA-US) 周五又以 11% 漲幅引領非必需消費品股大漲。

雪佛龍 (CVX-US) 盤前公布財報，雖然第四季營收高於預期，但獲利遜於預期，周五股價大跌 4.44%。

美國運通 (AXP-US) 盤前公布第四季財報，雖然獲利不及預期，但未來全財年前景樂觀，且調升股息 15%，激勵周五股價收高 10.54%。

亞馬遜宣布，自 2 月 28 日起針對低於 150 美元的鮮食雜貨訂單分級收取 3.95 美元至 9.95 美元的運費。(雖然所有人均可在亞馬遜鮮食雜貨商店購物，但僅 Prime 會員可使用運送服務)