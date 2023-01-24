投資人觀望經濟數據和重點財報 美債殖利率小跌

美國國債殖利率周二 (24 日) 小幅下跌，因投資人等待可能提供有關美國經濟狀況暗示的經濟數據和財報。

截至美東時間清晨 5:35，指標 10 年期國債殖利率下跌 2.8 個基點至 3.495%。2 年期國債殖利率下跌 2.3 個基點至 4.217%。

殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人關注本周發布的經濟數據和財報，以尋找有關美國經濟在高通膨和高利率壓力持續存在的情況下表現如何的線索。

標準普爾全球採購經理人指數 (PMI) 報告預計將於周二發布，該報告將展現製造業和服務業的經濟活動是放緩還是收縮。其他更多數據，包括個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 青睞的通膨指標之一，將於本周稍後公布。

包括微軟 (MSFT-US)、奇異電氣 (GE-US) 和嬌生 (JNJ-US) 在內的幾份重要財報也將於周二發布。

許多投資人擔心，Fed 為抑制持續通而實施的升息步伐可能會將美國經濟拖入衰退。

Fed 是否會在 1 月 31 日和 2 月 1 日的下次會議上宣布連續第二次升息 50 個基點，或者放慢升息步伐至 25 個基點的不確定性，最近幾周不斷蔓延開來。