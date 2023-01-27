業績超越預期 特斯拉大漲近11% 市值重返5000億美元

在公布超越預期的第 4 季業績後，馬斯克等特斯拉 (TSLA-US) 等主管在財報電話會議上又透露出投資人關注的一些重大訊息，如特斯拉可能採取更多降低成本的措施進行擴張等利多消息。

這些消息大幅提振市場情緒，特斯拉股價周四 (26 日) 大漲 10.97%，市值重回 5000 億美元。

特斯拉 2022 年第 4 季營收 243.18 億美元，同比成長 37%；淨利為 36.87 億美元，同比成長 59%，營收、淨利均超越預期並創單季新高。

不過，《華爾街日報》報導，馬斯克並不看好今年經濟，並表示將可能出現一個艱難的經濟低迷期，整個汽車市場可能會出現收縮。

但是他認為經濟衰退可能會導致投入成本降低，並可能提高特斯拉的獲利率。

在成本控制方面，特斯拉展現無可比擬的競爭優勢。特斯拉去年第 4 季每售出一輛車的平均利潤接近 9100 美元，較前季下降 6%，但仍遠高於大多數競爭對手。

特斯拉財務長表示，特斯拉全面檢討節約成本，並逐漸消除因新冠疫情而造成的成本增加。這意味著特斯拉將以更少的庫存材料運作特斯拉工廠，並降低運輸和物流成本，經由談判繼續降低零件價格。

此外，特斯拉還表示，根據特斯拉電動車從路上行駛收集的數據，還能重新設計電池和電動機系統元件、刪除車主不使用的功能繼續削減成本。

降低成本被認為是特斯拉下一階段擴張的關鍵。特斯拉表示下一代平台正在開發之中，不過對於備受市場關注的 3.5 萬美元以下平價車型，將於 3 月 1 日的投資人大會上發布相關內容。

《路透》報導，特斯拉計畫今年稍後推出代號為「Highland」的進階版 Model 3 轎車，以削減生產成本。

馬斯克表示，「價格真的很重要，我認為很多人想買特斯拉但買不起。」

同時，馬斯克還淡化了經濟疲軟會抑制買家興趣的擔憂。馬斯克認為，特斯拉坐擁 200 億美元現金，可以從容地應對經濟衰退。

他認為，特斯拉最近採取的大幅降價措施點燃了對電動車的需求，像是 1 月訂單數量大約是產量的 2 倍多。馬斯克還試圖向投資人保證，它可以經由削減成本來應對經濟衰退和競爭加劇的電動車市場。

他認為特斯拉汽車的需求仍將強勁，雖然預計今年汽車銷量將成長 37% 至 180 萬輛，然而他認為如果沒有外部干擾，2023 年的交車量可能會達到 200 萬輛。

華爾街分析師紛紛調升特斯拉目標價。富國銀行將特斯拉目標價從 130 美元上修至 150 美元；花旗將其目標價從 137 美元上修至 146 美元；美國銀行將特斯拉目標價從 130 美元調升至 155 美元。