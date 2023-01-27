〈美股盤後〉衰退擔憂減輕 特斯拉飆11% 美股四大指數收紅

美國第 4 季國內生產毛額 (GDP) 數據燃起投資人對經濟軟著陸的希望，帶動科技股上漲，特斯拉公布財報後大漲 11%，激勵美股四大指數周四 (26 日) 收高，標普 500 指數站上去年 12 月初以來高點，美元和美債殖利率上揚，油價攀高，金價收黑。

美國商務部周四公布，第 4 季 GDP 季增年率為 2.9%，雖然比第 3 季降溫，但超越市場預估的 2.8%，讓投資人期待美國經濟可能只會陷入溫和的衰退。市場如今把焦點轉向下周登場的美國聯準會 (Fed) 決策會議，預估升息 1 碼 (25 個基點)。

美企第 4 季財報如火如荼進行中，特斯拉、IBM 財報優於華爾街預期，但股價兩樣情。Refinitiv 資料顯示，標普 500 成分股超過四分之一企業已公布財報，其中 69% 優於市場預期。根據分析師最新預測標普成分股第 4 季獲利萎縮 2.7%，雖然年減幅超過元旦預測的 1.6%，但較周三的逾 3% 改善。

政經消息方面，美國共和黨領袖考慮把債務上限短暫延長至 9 月 30 日，以取得更多時間與民主黨人打破僵局，延後債務違約發生的風險。

美國周四宣布遏制俄羅斯攻擊烏克蘭軍事能力的新制裁，卻赫見一家中國企業入列。美國財政部指稱，一家名為「天儀研究院」(Spacety China) 的中國企業和其在盧森堡的子公司，供應衛星影像給親俄的瓦格納傭兵。

中國傳出考慮對製造太陽能晶片的技術實施出口管制措施，以保護中國企業在太陽能科技方面的領先地位。中國的太陽能晶片占全球產量 97%。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球確診數飆破 6.697 億例，死亡數突破 681.9 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 132.6 億劑疫苗。

周四 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 個類股中僅必須性消費股收黑，其他類股上漲，由能源、消費性景氣循環領漲。

焦點個股

科技五大天王全面上漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.48%；Meta(META-US) 漲 4.10%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 2.42%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.10%；微軟 (MSFT-US) 漲 3.07%。

道瓊 30 檔個股漲跌互見。Salesforce(CRM-US) 上漲 5.71%，雪佛龍 (CVX-US) 漲 4.86%；高盛 (GS-US) 漲 1.53%；IBM(IBM-US) 重挫 4.48%，默沙東 (MRK-US) 下跌 1.58%。

費半成分股漲多跌少。Marvell(MRVL-US) 上漲 3.86%，恩智浦 (NXPI-US) 漲 3.40%，輝達 (NVDA-US) 漲 2.48%，美光 (MU-US) 漲 2.05%；Wolfspeed(WOLF-US) 重挫 5.94%。

台股 ADR 大多上揚。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.13%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.74%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.64%；中華電信 ADR(CHT-US) 微跌 0.08%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 周四盤後預測本季陷入虧損，盤後股價重挫逾 9%。該公司第 4 季營收 140 億美元、不計部分項目每股獲利 10 美分，不如市場預測的 145 億美元和 19 美分，另預估第 1 季 (本季) 營收將介在 105 億至 115 億美元、不計部分項目每股虧損 15 美分，也不如華爾街預期的 140 億美元和每股獲利 25 美分。

IBM(IBM-US) 周四收盤下挫 4.5% 至每股 134.45 美元。該公司周三盤後公布上季營收優於預期，但全年現金目標未能達標，另宣布全球裁員 1.5%，預估影響 3900 人。

特斯拉 (TSLA-US) 周四收盤大漲 11% 至每股 160.27 美元，周三盤後公布的財報顯示第 4 季獲利和營收都優於市場預期，執行長馬斯克發布審慎樂觀的展望，認為在沒有重大問題或供應鏈中斷的情況下，今年有生產 200 萬輛車的潛力，並看好今年有強勁的需求。

雪佛龍 (CVX-US) 宣布將庫藏股計畫的預算提高為原本的三倍，周四收盤股價上漲 4.88%，報每股 187.79 美元。

數位媒體公司 BuzzFeed(BZFD-US) 計劃採用 OpenAI 支援部分內容生產，周四股價狂飆 120% 至每股 2.09 美元，創公司上市以來最大漲幅，市值接近 3 億美元。

Bed Bath & Bed(BBBY-US) 二度警告可能破產，申報文件顯示該公司收到由摩根大通發布的違約通知，收盤重挫 22.2% 至每股 2.52 美元，盤中一度暫停交易，盤後再跌逾 2%。

經濟數據

美國 Q4 GDP 季增年率為 2.90%，低於市場預預估 2.6%，Q3 為 3.2%。

美國上周初領失業救濟金人數為 18.6 萬人，較前一周減少 6000 人，低於市場預估 20.5 萬人。

美國上周續領失業救濟金人數為 19.75 萬人，較前一周減少 9250 人。

美國 12 月耐久財訂單增加 5.6%，高於市場預估增加 2.5%，11 月為萎縮 1.7%。

美國 12 月非國防耐久財新訂單增加 6.3%，11 月為萎縮 2.3%。

華爾街分析

周四的數據顯示美國第 4 季 GDP 優於市場預期，勞動力市場雖然有一些需求下滑的跡象，但依然緊俏。這對投資人來說猶如一把雙面刃，一方面顯示經濟有軟著陸希望，卻也代表 Fed 將更長時間把利率保持在限制經濟成長的水準。

摩根私人銀行執行董事 David Carter 說：「對樂觀者來說，經濟減緩到足以讓 Fed 暫停的地步，但悲觀者卻認為，經濟成長火熱的程度代表 Fed 還是無法鬆手。投資策略不能建築在希望之上，經濟現實可能很快就會打壓市場，最大變數是下半年不知道會發生什麼事。」

Independent Advisor Alliance 分析師 Chris Zaccarelli 表示，美國經濟面對升息展現韌性，股市今年的大漲令人印象深刻，但 Fed 可能很快就會打消市場希望，最快下周就會發生，「股市將劇烈波動。我們可能身在颱風眼，還沒有完全走出困境。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主