〈財報〉特斯拉獲利優於預期 尋求快速增加產能 盤後小漲

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (25 日) 公布第 4 季財報，公司獲利、營收好於預期，但整體毛利率不如預期，其股價在盤後交易時段上漲近 2%。

財測關鍵數據 vs. 分析師預期

第 4 季營收：243.2 億美元，預期 240.7 億美元

調整後每股獲利：1.19 美元，預期 1.12 美元

總體毛利率爲 23.8%，預期 25.4%

汽車毛利率為 25.9%，預期 28.4%

全年營收成長 51%，至 814.6 億美元，低於預期

每股獲利成長 80% 至 4.07 美元，高於預期

儘管最近幾季的交車數量並未達標，但公司表示，將盡快增加產量，達到 50% CAGR(複合年成長率) 的長期交付目標。不過公司預估今年有望交車數量約 180 萬輛，這意味著年成長率約 37%。

尋求快速提升產能

特斯拉在給股東的聲明表示，「在短期內，我們正在加速我們的成本削減路線圖，並推動更高的生產率，同時繼續專注於執行我們路線圖的下一階段」。

這家汽車製造商已成為全球汽車市場的領頭羊，因為其交付量不斷增長，它現在在三大洲擁有四個汽車工廠，包括在奧斯汀的最新工廠。 特斯拉表示，目前工廠有能力每年生產超過 190 萬輛汽車。

特斯拉在 2022 年的產能大約翻了一位，並且在這一年中每一季都在增加產量，其中第四季年化產量預估創歷史新高。

特斯拉 2022 年的銷量為 1,313,851 輛，比 2021 年增長 40%，但低於 50% 的目標。Model 3 轎車和 Model Y 跨界車占據了銷量的絕大部分。

特斯拉證實，它仍有望在今年晚些時候，在奧斯汀開始建造期待已久的 Cybertruck。 它將在 3 月 1 日的投資者日，討論其下一代汽車平台的更多細節。

馬斯克稱降價拉升需求

雖然特斯拉在美國、中國和一些歐洲市場實施了多次降價，但這些降價直到今年第一季才發生，因此這些影響並未在第四季財報中展現出來。

馬斯克周三告訴投資者，1 月份到目前為止，特斯拉「收到了我們歷史上迄今為止最強勁的訂單」。 這是他自 10 月底以 440 億美元收購 Twitter 以來，首次與分析師會面。他藉由出售特斯拉股票，為此次收購提供部分資金的舉措造成股價承壓，特斯拉在過去 12 個月內下跌了 53%。

這位特斯拉 CEO 表示，目前訂單的增長速度「幾乎是生產速度的兩倍」，「我認為只有很多人想購買特斯拉汽車但買不起，因此這些價格變化確實對普通消費者產生了影響」。

馬斯克表示，價格真的很重要，儘管整個汽車市場可能會收縮，但特斯拉的需求會很好。