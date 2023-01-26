〈財報〉科林研發本季財測遜預期 宣布全球裁員7%

作為撙節計畫的一環，美國半導體設備大廠科林研發 (LRCX-US) 周三 (25 日) 宣布將於全球裁員 7%，相當於 1300 人。

宣布裁員之際，科林研發周三公布上季業績優於預期，但財測指引令人失望，盤後股價一度重挫 4%。

科林研發公布上季營收達 52.8 億美元，年增 2.5%，調整後每股淨利 (EPS) 為 10.71 美元，高於去年同期的 8.53 美元，兩者均優於 FactSet 分析師預估。

科林研發預估，會計年度第 3 季調整後 EPS 將落在 5.75 至 7.25 美元間，遜於 FactSet 分析師平均預期的 7.78 美元，營收估達 35 億至 41 億美元，也低於分析師預估的 43.5 億美元。

科林研發表示，晶片商客戶正在放慢產能、延後新廠建設並減少現有廠房修建，其中，記憶體需求下滑帶來的影響特別劇烈，因為該公司約半數收入來自美光等記憶體製造商。

財務長 Doug Bettinger 稱，公司還裁減約 700 名派遣人力，且計劃本季再實施類似的人力削減計畫，整體來說，科林研發預估裁員和設施削減相關費用將達 1.5 億至 2.5 億美元。

科林研發也證實，美國對中國祭出的晶片出口限制，將導致 2023 年營收減少 20 億至 25 億美元。

不過，Bettinger 表示，雖然裁員只是成本削減計畫的其中一步，但公司不會動到研發部門。該公司預估，相較於去年，2023 年研發費用占營運費用的比重將有所增加。