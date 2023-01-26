〈財報〉IBM上季營收優預期 宣布全球裁員3900人 盤後挫近2%

受軟體和基礎設施業務成長推動，IBM(IBM-US) 周三 (25 日) 公布上季營收優於預期，與此同時，該公司跟進其他科技同業，宣布於全球裁員 1.5%，影響人數估達 3900 人。

IBM 財務長 James Kavanaugh 受訪表示，本次裁員人數約略達 3900 人，將集中在基礎架構服務業務 Kyndryl 和醫療保健業務 Watson Health 分拆後的剩餘員工，預估將帶來約 3 億美元的費用。但他也稱，IBM 會繼續在高成長領域增加招聘。

展望 2023 年，Kavanaugh 預估公司將受惠於美元走軟，整體來看，匯率波動對今年的整體影響不大，雖然可能拖累上半年表現，但下半年將成為助力。

IBM 周三收盤小跌 0.52% 至每股 140.76 美元，截稿前，盤後股價跌近 2%。

FY2023 財測

營收：估實現個位數中段 (mid-single-digit) 成長率

自由現金流：105 億美元

FY2022 Q4 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 訪調分析師共識預期

營收：166.9 億美元 (年增 0%) v.s. 164 億美元

調整後 EPS：3.60 美元 v.s. 3.60 美元

觀察業務表現，IBM 上季軟體部門營收年增 2.8%，至 72.9 億美元，高於 StreetAccount 訪調分析師共識的 71.2 億美元；基礎設施部門營收年增 1.6%，至 44.8 億美元，優於預期的 41.8 億美元。

上季諮詢業務營收 47.7 億美元，較去年同期小幅增長 0.5%，略低於共識預期的 48 億美元。

整體來看，IBM 2022 全年營收達 605 億美元，年增率達 5.5%，是逾十年來最高，混合雲營收為 224 億美元，年增 11%。

Bloomberg Intelligence 分析師 Anurag Rana 表示：「IBM 諮詢和軟體產品的需求前景穩定，另一項突出的關鍵指標是全年 105 億美元的自由現金流，我們認為這為 IBM 推動軟體收購提供靈活性，尤其是在近期股價下跌之際。」