〈財報〉成本和供應鏈問題壓過飛機需求 波音上季虧損

波音公司 (BA-US) 第 4 季虧損 6.63 億美元，原因是供應鏈問題拖累了業績，雖然飛機銷售和交機量反彈推動了營收成長。

航空公司和飛機製造商受惠於航空旅遊的急劇復甦，航空旅遊是受疫情影響最嚴重的產業之一。但在供應鏈穩定之前，波音公司領導人一直在猶豫是否要提高飛機產量。

該公司每月生產 31 架 737 噴氣式飛機，並計畫在 2025 年或 2026 年將其月產能增加到約 50 架。該公司表示，到今年底將把 787 夢幻機的低生產率提高到每月 5 架；2025 年或 2026 年時增至每月 10 架。由於生產缺陷，這款廣體飛機的交機作業已暫停大約 2 年，直到去年夏天才恢復。

雖然營收成長 7% 至 666 億美元，但波音全年虧損 50 億美元。

以下是波音公司第 4 季的表現與 Refinitiv 遵守的分析師估計的比較：

●調整後每股虧損 1.75 美元，而預期為每股獲利 26 美分

●營收 199.8 億美元，低於預期的 203.8 億美元

波音公司在第 4 季產生 31 億美元的現金流，高於分析師預期，全年產生 23 億美元的現金流，為 2018 年以來的最高水平；之前兩起致命的 737 Max 墜機事故引發該公司長達數年的危機。

該公司表示，其商用飛機部門第 4 季銷售額為 92 億美元，同比成長 94%，交機量激增，但由於異常成本和研發等其他費用，該部門仍出現虧損。

波音重申其財測，預計今年將產生 30 億至 50 億美元的自由現金流。

CEO 卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 在給員工的備忘錄中表示：「我們為 2022 年的收尾方式感到自豪，雖然面前有障礙，但我們對前進的道路充滿信心。」「我們擁有強大的開發計畫團隊，正在為未來進行創新，我在增加投資以為我們的下一代產品做好準備。」