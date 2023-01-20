特斯拉降價對虧損的新創車企傷害尤大

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 發起的價格戰使得 Rivian Automotive Inc (RIVN-US) 和 Lucid Group Inc (LCID-US) 等虧損的美國新創公司，更難在爭逐不斷縮水的消費者錢包的戰鬥中占上風。

分析師和投資客表示，特斯拉上周將其全球電動車價格調降多達 20% 的舉措，可能會吸引不少電動車的新買家，但也將迫使其他汽車製造商以更低的價格做出回應，否則就有被甩在後面的風險。

一些新創公司可能無法承受更低的價格，因為它們正在努力應對驚人的原材料和生產成本，再加上產量遠低於馬斯克領導的特斯拉；特斯拉去年交車量超過 130 萬輛。

CFRA Research 分析師尼爾森 (Garrett Nelson) 表示，特斯拉此舉將「加強它們相對於其他汽車製造商的競爭優勢」。

大多數新創公司的困境與過去幾年的 IPO 大相徑庭，當時投資人認為這些公司將雄踞電動車市場，比肩特斯拉過去的高估值。

Rivian 和 Lucid 都尚未獲利。去年它們總共交車 24000 多輛，Rivian 每輛車製造成本超過該車的售價。

該公司上季的銷售成本約為其收入的 2.7 倍；而 Lucid 的收入成本約為其銷售額的 2.5 倍。

即使如此，截至第 3 季底，Rivian 仍擁有 138 億美元現金，是美國電動車新創公司中現金最多的。Lucid 擁有第二高的現金儲備，為 12.6 億美元，第 4 季又籌集了 15.2 億美元。

這為兩家公司提供了相當的生命線，而法拉第未來 (Faraday Future)(FFIE-US) 和英國電動車新創公司 Arrival 等同業則一直在尋求資金，並警告聲稱它們可能無法營運到 2023 年底。

Wedbush 證券分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 表示：「對於電動汽車新創企業來說，這是一場『權力的遊戲』之戰，如果它們無法實現財務目標，將在未來 12 到 18 個月內面臨一些可怕的選擇。」「我們預計某些業者會面臨被整合或可能更糟的局面。」

當這些公司公布第 4 季財報時，預計它們的資產負債表會更加清晰。

Lucid 主攻電動車市場中的豪華房車和豪華休旅車市場，其汽車起價超過 87000 美元，比 1 月折扣後的特斯拉 Model S 轎車基礎版低 8000 美元。

由前特斯拉高管羅林森 (Peter Rawlinson) 領導的 Lucid 尚未宣布有意推出大眾市場汽車以與特斯拉的 Model 3 和 Model Y 競爭，後兩者起價分別約為 44000 美元和 53000 美元。

Rivian 的 R1T 皮卡車起價為 73000 美元，而 R1S SUV 的起價為 78000 美元。

Rivian 的最大股東是亞馬遜 (AMZN-US)，無意在 2026 年之前銷售以下一代 R2 平台打造的更便宜的車型。該平台將支持量產車型，並且比 R1 平台打造的車輛更便宜。

特斯拉合同製造商 Magna Steyr 幾個月前開始生產 Fisker 的 Ocean SUV；該 SUV 的起價為 37499 美元，更容易受到特斯拉降價的影響。

Lordstown Motors (RIDE-US) 在 5 月將其大部分資產出售給合同製造商富士康以籌集資金，該公司表示其 Endurance 皮卡僅針對商業車隊市場。