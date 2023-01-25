〈財報〉對軍武需求強勁 通用動力上季獲利超越預期

美國國防承包商通用動力公司 (General Dynamics Corp)(GD-US) 周三 (25 日) 公布的第 4 季獲利超過華爾街預期，因為其生產 Abrams 坦克和作戰系統的部門受益於對武器的更高需求。

去年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟國增加了國防開支，並向烏克蘭提供了數十億美元的軍事援助，大幅挹注了依賴政府提供大部分收入的美國國防承包商。

截至 12 月 31 日當季，通用動力公司作戰系統部門銷售額成長 15.5% 至 21.8 億美元，而由於持續的供應鏈限制，其建造和開發灣流噴氣式飛機的航空部門收入下降近 4% 至 24.5 億美元。

該公司的噴氣式飛機交機量從一年前的 39 架小幅下降至 38 架。

通用動力公司 CEO 諾瓦科維奇 (Phebe Novakovic) 表示：「我們累積的訂單成長良好，灣流的需求強勁。」

當季的訂單出貨比為 1.2 比 1，積壓訂單為 911 億美元。

第 4 季整體淨利從去年同期的 9.52 億美元或每股 3.39 美元增至 9.92 億美元或每股 3.58 美元。

根據 Refinitiv IBES 數據，分析師平均預計該公司每股獲利 3.54 美元。