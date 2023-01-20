女股神重申看多特斯拉 指能源股上漲「違反常理」

素有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 周四 (19 日) 表示，能源股的漲勢很快就會結束，同時重申她對特斯拉 (TSLA-US) 的看多立場。

儘管油價在過去 6 個月下跌約 30%，但能源股仍持續走高，伍德認為這代表市場已經高估了價值股，從她的角度來看，市場已違反常理。

追蹤能源股的 SPDR 能源類股 ETF(XLE-US) 周四上漲 1.2%，過去 12 個月累計已漲近 40%。

隨著電動車和電動車行駛里程逐漸增加，加上自駕計程車服務問世，伍德預期未來五年全球石油需求恐下滑三成，這將有利於特斯拉繼續搶攻市占率。

她還稱，特斯拉近期的降價促銷也會繼續對其他汽車製造商施壓，迫使他們跟進，進而打擊競爭對手。

談到原油，伍德認為油價之所以可保持相對穩定，是受到一部分因素影響，包含中國取消清零政策後逐步開放，以及美國回補戰略儲油 (SPR)。為了平抑油價，美國去年多次釋出戰略儲油。

去年因聯準會 (Fed) 積極升息打擊科技股，伍德旗下的 ARK 創新基金 ETF(ARKK-US) 全年慘跌近 67%，是晨星 (Morningstar) 追蹤美國股票基金當中表現最差的一檔。但 ARKK 今年迄今已漲 11%。