〈財報〉被再生能源部門拖累 奇異電氣下修全年獲利預期

奇異電氣公司 (GE-US) 周二 (24 日) 預測 2023 年調整後獲利低於預期，因為這家工業巨頭在其虧損的再生能源業務中長期存在問題。

奇異電氣股價在周二盤前交易下跌 2% 至 78.29 美元。該公司預測其能源業務 GE Vernova 在 2023 年的營運虧損將在 2 億至 6 億美元之間。

由於通貨膨脹和供應鏈壓力，該公司的再生能源業務一直面臨挑戰。該部門 2022 年虧損 22 億美元。

雖然奇異電氣的目標是明年使其再生能源業務獲利，但 CEO 卡爾普 (Larry Culp) 將其陸上風電部門描述為一個「戰場」。

作為重組和調整業務規模計劃的一部分，該公司正在將陸上風電部門的全球員工人數減少約 20%。

奇異電氣本月稍早完成了其醫療保健部門的分拆，計畫明年將其能源業務包括再生能源分拆為一家獨立公司。

奇異電氣表示，預計今年全年調整後每股獲利將在 1.6 美元至 2 美元之間；而 Refinitiv 的數據顯示，分析師平均預測為每股 2.36 美元。

由於對引擎和售後服務的強勁需求，其航太業務將繼續提升業績。GE Aerospace 的營業獲利預計在 2023 年達到 53 億美元至 57 億美元之間。

奇異電氣第 4 季調整後獲利為每股 1.24 美元，高於分析師平均預期的每股 1.13 美元。