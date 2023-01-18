市場評估經濟數據及Fed官員談話 美債殖利率走跌

由於圍繞貨幣政策和經濟前景的不確定性，加上華爾街的一些疲軟財報給風險情緒蒙上陰影，美國國債殖利率周三 (18 日) 走低。

截至美東時間清晨 6 點，指標 10 年期國債殖利率下跌 5.6 個基點至 3.479%。30 年期國債殖利率下跌 4.8 個百分點至 3.6%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於投資銀行和資產管理收入下降，高盛未能達到獲利預期，周二 (17 日) 股市和期貨預示華爾街將進一步下跌。

投資人將關注 12 月生產者物價指數 (PPI) 讀數，該指數衡量美國企業為其生產的商品和服務獲得的價格，以尋找通膨放緩的進一步跡象。批發通膨數據將於美東時間上午 9 點 30 分與 12 月零售銷售數據一起發布。

最近幾周，交易員對 Fed 是否會在 1 月 31 日和 2 月 1 日的下次會議上升息 25 或 50 個基點充滿不確定性。

許多人擔心 Fed 至今為應對高通膨而實施的升息步伐可能會將美國經濟拖入衰退，並希望 Fed 能夠進一步放緩或完全暫停今年的升息周期。

4 位 Fed 官員將於周三發表講話：亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克、費城 Fed 行哈克、聖路易斯 Fed 長布拉德和達拉斯 Fed 主席洛根。

周三將拍賣 360 億美元的 17 周期國庫券和 120 億美元的 20 年期債券。