NHTSA結束對福特SUV廢氣調查 並未要求召回

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (23 日) 結束了對 147 萬輛福特 (F-US) Explorer SUV 為期 6 年的調查，原因是報導指稱車廂內有廢氣氣味和彌漫一氧化碳，但沒有要求召回。

NHTSA 於 2016 年 7 月首次展開深入調查，其中包括審查 6500 多起針對 2011-2017 年式車型車輛的消費者投訴，包括警用 SUV，但沒有發現任何證據顯示有安全問題。

NHTSA 表示，其調查發現「2011-2017 款福特 Explorer 車型在準確測量時產生的乘員艙一氧化碳水平低於當前公認的健康標準」。

但調查的確發現經銷商、政府車隊和其他改裝警察攔截車輛方面的問題。所謂的「改裝」包括添加警報器、燈光、輔助電源等等，通常由政府車隊經營、獨立維修設施或當地經銷商執行。

NHTSA 表示：「由改裝引起的密閉問題是導致測試車輛中一氧化碳含量最高的原因。」同時補充說，消費者車型中一氧化碳含量最高的原因通常是後部碰撞損壞造成的密閉問題。

福特於 2017 年同意承擔特定維修費用。在每輛警用 Interceptor Explorer SUV 中，可能與警用設備的售後安裝有關。該公司表示，改裝可能會在車輛底部留下孔洞。

福特沒有立即發表評論，但在 2017 年時曾表示，「如果鑽孔沒有正確密封，就會形成一個開口，廢氣可能會進入車艙。」

福特還在 2017 年發布了一項程序，作為現場服務行動 (FSA) 的一部分，其中包括現場服務行動中的加熱和冷卻重新啟動操作。NHTSA 表示，測試顯示只要重新啟動，一氧化碳水平就會顯著降低。

即使沒有 FSA 維修，「沒有任何未受改裝問題或先前碰撞損壞影響的車輛的一氧化碳水平超過可接受的職業暴露水平。」

德州奧斯汀市於 2017 年暫時停止使用該市所有 400 輛福特 Explorer SUV。NHTSA 表示，在獲得 FSA 維修後，所有這些車輛都得到修復並恢復使用。