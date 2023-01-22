根據FactSet最新調查，共11位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.89元下修至35.23元，其中最高估值43.66元，最低估值26.27元，預估目標價為785元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|43.66
|52.95
|最低值
|26.27
|41.48
|平均值
|35.45
|46.51
|中位數
|35.23
|45.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|7,140,000
|8,646,038.25
|最低值
|5,208,294.52
|6,875,000
|平均值
|5,723,932.56
|7,445,264.39
|中位數
|5,502,500
|7,269,583.75
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|46.23
|44.16
|16.08
|15.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
|3,722,351
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5269/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至35.23元，預估目標價為785元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至35.89元，預估目標價為767.5元
- PC需求不振 祥碩11月營收3.07億元 探34個月新低
- 瑞昱11月營收73億元 降至21個月新低
- 大勢震盪，做夢題材再現中小個股遍地開花
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。