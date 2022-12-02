大勢震盪，做夢題材再現中小個股遍地開花

一、大勢震盪，中小個股遍地開花

市場觀望 CPI 數據，國際大市轉趨震盪，當前台股則呈短線漲多拉回，小跌 50 餘點，預估量為 2328 億。

盤面上來看，貢獻指數多方漲點的依序為 (2317-TW) 鴻海、(6415-TW)矽力 *-KY、(1605-TW)華新、(2327-TW)國巨、(5871-TW)中租 - KY，造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(2345-TW)智邦、(6505-TW)台塑化、(1301-TW)台塑等

即便本日盤面有所下跌，但就漲跌分布來看，盤面上有約 800 家上漲、680 家下跌，其中有 13 家漲停、創新高則是有 138 家，跌停家數則是 0 家，顯示當前盤面資金在大市有壓氛圍下，或是帶動本日指數一度翻紅的主要原因。

值得注意的是，挾鴻華先進將力拼創新板掛牌消息，激勵 (2201-TW) 裕隆股價連日上漲，不過合資方之一的 (2317-TW) 鴻海則是遲遲未表態，甚至面臨百元保衛戰，但在本日行情中裕隆翻黑下挫，鴻海則是強漲挑戰半年線，帶動整個電動車供應鏈表現相較強勢，在台積電強彈逾 25% 後，短線可能因過熱轉趨震盪的背景下，此時鴻海股價的強漲，將有助於延續市場多方信心。

即便指數轉趨震盪，但觀察櫃買指數在本日則是持續強勢，日前轉趨整理的生技族群如 (6589-TW) 台康生技、(4743-TW)合一、(6492)生華科、(4192-TW)杏國、(8436-TW)大江、(3218-TW)大學光等個股表現強勢，同時許多個股挾做夢題材走勢如 (2498-TW) 宏達電、(2388-TW)威盛等也相當凌厲，顯示市場資金轉往股本相對小，股性相對活潑的個股上，稍早提及的電源管理 IC 相關的 (6138-TW) 茂達、(6415-TW)矽力 *-KY、(6719-TW)力智、(8081-TW)致新、高速傳輸概念的 (4966-TW) 譜瑞 - KY、(5269-TW)祥碩、(6104-TW)創惟、ABF 載板如 (3037-TW) 欣興、(8046-TW)南電、(4958-TW)臻鼎 - KY 等個股大都有強於指數的表現。

在當前氛圍下又適逢年底集團作帳行情，短期或會以中小型個股表現為主。

二、生活聊產業– 非揮發性記憶體

昨日提到揮發性記憶體，其主要重點是停止供電後，資料就會遺失，有些類似暫時儲存的概念。即為大家普遍認知的動態隨機記憶體 (DRAM)

既然揮發性記憶體重點是斷電後資料不被保存，那麼非揮發性就是斷電後資料會被保存，而這在應用上就是我們常見的硬碟、隨身碟等。

主要又分為快閃記憶體 (Flash)、唯讀記憶體 (ROM)。其中 Flash 又可以分為 NAND 以及 NOR 兩種。

單以速度而言，NAND 比 DRAM 慢，但因價格便宜又可保存資料，因此目前大多手機、電腦大都採用 NAND Flash 做成固態硬碟 (SSD) 當作儲存資料空間，即為我們在電腦上所見的「硬碟容量」

由上述可知，不管是揮發性與非揮發性的記憶體，大多應用在手機、電腦等領域，因此今年受到通膨影響使得消費性電子普遍面臨高庫存，無疑是令市況已經供過於求的記憶體雪上加霜，因此在市場傳出記憶體相關廠商減產消息後，市場反而期待有望使得供過於求的市況轉趨平衡。

在介紹完揮發性與非揮發性的記憶體之後，台灣在記憶體產業中有什麼相關供應商呢，又扮演什麼樣的角色呢？下次我們就從相關供應鏈開始談起。

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