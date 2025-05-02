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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)目標價調降至120元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對光寶科(2301-TW)提出目標價估值：中位數由126元下修至120元，調降幅度4.76%。其中最高估值132元，最低估值96.5元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予光寶科(2301-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。

光寶科(2301-TW)今(2日)收盤價為100.5元。近5日股價上漲9.6%，相關電腦週邊近5日上漲4.72%，集中市場加權指數上漲4.6%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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