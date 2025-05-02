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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調降至335元，幅度約4.29%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中砂(1560-TW)提出目標價估值：中位數由350元下修至335元，調降幅度4.29%。其中最高估值400元，最低估值300元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予中砂(1560-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

中砂(1560-TW)今(2日)收盤價為253元。近5日股價上漲16.06%，相關電機機械近5日上漲9.97%，集中市場加權指數上漲4.6%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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