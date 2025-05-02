鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)目標價調降至600元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 18:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)提出目標價估值：中位數由620元下修至600元，調降幅度3.23%。其中最高估值650元，最低估值473元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予瑞昱(2379-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀1位。
瑞昱(2379-TW)今(2日)收盤價為505元。近5日股價上漲3.56%，相關半導體業近5日上漲4.54%，集中市場加權指數上漲3.88%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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