鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至101.5元，幅度約4.69%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 18:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由106.5元下修至101.5元，調降幅度4.69%。其中最高估值160元，最低估值77元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀4位。
穩懋(3105-TW)今(2日)收盤價為88.5元。近5日股價上漲6.35%，相關半導體類指數近5日上漲4.41%，櫃買市場加權指數上漲3.4%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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