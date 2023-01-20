美國觸及債務上限 財政部開始實施特別措施

美國政府支出周四（19 日）達到法地債務上限，美國財政部開始採取特別措施，以防止美國違約。美國財政部長葉倫表示，債務發行暫停期從 1 月 19 日開始，將持續到 6 月 5 日。

美國財政部使用兩個政府營運的退休基金作為財政資源，此舉將使財政部在整體債務水準無法提高的情況下能繼續付款。具體來說，財政部暫停對相關基金的投資，這些基金不需要立即支付給受益人。

受美國財政部特別措施影響的基金有：公務員退休和殘疾基金，該基金替退休和殘疾的聯邦雇員提供固定福利；郵政服務退休人員的健康福利基金，該基金替郵政退休人員提供健康福利保費。

上述兩個基金投資於債務限額之內發行的特別公債。未來債務上限提高後，3 者將合為一體，參與者們不受影響。

葉倫周四在一封信中向國會兩黨領導人報告上述情況。她在上周已通知美國財政部即將採取特別措施計畫，當時她表示將在 1 月 19 日達到債務上限。

葉倫周四重申，由於多種因素，包括難以預測美國政府未來幾個月的收支情況，非常規則措施可能持續的時間受到相當大的不確定性影響。她再次呼籲立法者提高債務上限，以避免支付違約。

葉倫此前表示，財政部的現金和特別措施不太可能在 6 月之前用盡。經濟學家預估，如果不提高債務上限，美國財政部將在 8 月左右耗盡現金。華爾街投行高盛近期認為，美國財政部的非常規措施可能會持續到 9 月初，如果考慮到企業納稅的激增，甚至可能會持續到 10 月。

有市場評論表示，「暫停發債期」將持續到 6 月 5 日，這意味著至少要到 6 月才會有淨發債，而且更有可能是拖延到 9 月或 10 月。取而代之的是，各種資產和負債之間的轉換，未來幾個月財政部現金將迅速耗盡，以抵銷淨發債量的不足。

當前美國債務上限為略低於 31.4 兆美元，該上限於 2021 年 12 月設定，當時美國國會將其提高 2.5 兆美元。目前美國距離達到上限大約還有 780 億美元的距離。

伴隨著債務上限觸及，關於這一問題的又一場曠日持久、激烈的政治鬥爭再次拉開。控制美國眾議院的共和黨此前表示，他們將堅持削減開支，以換取同意提高債務上限。但控制美國參議院的民主黨和拜登對此拒絕，他們希望直接增加債務上限。

美國債務上的問題可能會給金融市場帶來巨大的壓力，令已面臨衰退風險的美國經濟陷入更大的危險。美銀此前認為，美國這一次違約可能性高於往年，談判更有可能拖延到最後一刻，屆時美國政府會陷入至少幾天或幾周的違約區，因為民主黨可能在「挑釁」共和黨的威脅，並將違約視為一種政治上的「自我毀滅策略」。