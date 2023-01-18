蘋果推新款MacBook Pro與Mac Mini 搭載效能強大的高階M2系列晶片

蘋果周二（17 日）公布今年首批新產品，推出速度更快的 MacBook Pro 和 Mac mini，雖然外觀和上一代沒有差異，但最大賣點是搭載新一代 M2 Pro 或 M2 Max 晶片。

蘋果此次發布的 MacBook Pro 筆電有 14 吋和 16 吋兩種規格可以選擇，每中均可選配 M2 Pro 或 M2 Max 晶片。Mac mini 則是自 2020 年 11 月以來首次推出新版，有兩種機型可選，若配置同 MacBook Air 以及前一代 13 吋 MacBook Pro 一樣的 M2 晶片，可選配 8G 至 24G 的記憶體，若選配 M2 Pro 晶片，可選配 16G 或 32G 的記憶體。

值得注意的是，MacBook 新品的電池續航略有提升。14 吋的 MacBook Pro 影片播放時間最長可達 18 小時、無線上網最長 12 小時，而 16 吋版 MacBook Pro 擁有該系列筆電迄今最持久的續航力，影片播放時間最長可達 22 小時，無線上網最長 15 個小時。

蘋果周二還表示，不再出售搭載非蘋果自家研發處理器的高階 Mac mini。如此一來，Mac Pro 桌機成為目前唯一還選用英特爾 (INTC-US)CPU 的蘋果產品。

價格方面，根據台灣官網，搭載 M2 Pro 晶片的 14 吋版 MacBook Pro 售價為新台幣 64,900 元起（以下單位皆同），而搭載 M2 Max 的版本售價為 97,900 元起；搭載 M2 Pro 晶片的 16 吋 MacBook Pro 售價為 79,900 元起，而搭載 M2 Max 的版本售價為 109,900 元起。上述新筆電台灣上市日期仍未定。

搭載 M2 晶片的 Mac mini 售價為 18,900 元起，而搭載 M2 Pro 晶片的 Mac mini 售價為 39,900 元起，在台灣上市日期仍未定。

蘋果的 M2 Pro 與 M2 Max 晶片。(圖：蘋果官網)

新型晶片中，M2 Pro 是首次現身 Mac mini 的 Pro 晶片。該晶片擁有高達 12 核心的處理器（CUP）、多達 19 核心圖形處理器（GPU），最高 32G 的統一記憶體（UMA），記憶體頻寬每秒 200G。另外還支持多達兩台顯示器，支援同時播放多達 23 條 4K ProRes 影片串流。

M2 Max 號稱蘋果高階筆電中性能最強、效能最高的晶片。該晶片和 M2 Pro 都擁有新一代 12 核心 CPU 同時還擁有 38 核心 GPU，UMA 高達 96G，為 M2 Pro 的 3 倍，記憶體頻寬每秒 400G，為 M2 Pro 的兩倍。該晶片還支援外接多達 4 台顯示器，支持同時播放多達 10 條 8K ProRes 影片串流。

媒體指出，本次推出的 Mac 電腦新品本該在 2022 年推出，這是蘋果最初的計畫，這些產品尤其是 MacBook Pro 最終延後到 2023 年推出將影響 2022 年第四季重磅年底購物季的銷售業績。

蘋果曾警告投資人，缺少新一代 MacBook Pro 將對第四季銷售有負面影響。去年 10 月公布第三季財報時，蘋果財務長 Luca Maestri 表示，Mac 電腦的第四季銷售額將下滑。有媒體認為這可能是蘋果無法在年底購物季及時出貨。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.16%，每股暫報 136.32 美元。