蘋果推新款MacBook Pro與Mac Mini 搭載效能強大的高階M2系列晶片

蘋果周二（17 日）公布今年首批新產品，推出速度更快的 MacBook Pro 和 Mac mini，雖然外觀和上一代沒有差異，但最大賣點是搭載新一代 M2 Pro 或 M2 Max 晶片。
蘋果此次發布的 MacBook Pro 筆電有 14 吋和 16 吋兩種規格可以選擇，每中均可選配 M2 Pro 或 M2 Max 晶片。Mac mini 則是自 2020 年 11 月以來首次推出新版，有兩種機型可選，若配置同 MacBook Air 以及前一代 13 吋 MacBook Pro 一樣的 M2 晶片，可選配 8G 至 24G 的記憶體，若選配 M2 Pro 晶片，可選配 16G 或 32G 的記憶體。
值得注意的是，MacBook 新品的電池續航略有提升。14 吋的 MacBook Pro 影片播放時間最長可達 18 小時、無線上網最長 12 小時，而 16 吋版 MacBook Pro 擁有該系列筆電迄今最持久的續航力，影片播放時間最長可達 22 小時，無線上網最長 15 個小時。
蘋果周二還表示，不再出售搭載非蘋果自家研發處理器的高階 Mac mini。如此一來，Mac Pro 桌機成為目前唯一還選用英特爾 (INTC-US)CPU 的蘋果產品。
價格方面，根據台灣官網，搭載 M2 Pro 晶片的 14 吋版 MacBook Pro 售價為新台幣 64,900 元起（以下單位皆同），而搭載 M2 Max 的版本售價為 97,900 元起；搭載 M2 Pro 晶片的 16 吋 MacBook Pro 售價為 79,900 元起，而搭載 M2 Max 的版本售價為 109,900 元起。上述新筆電台灣上市日期仍未定。
搭載 M2 晶片的 Mac mini 售價為 18,900 元起，而搭載 M2 Pro 晶片的 Mac mini 售價為 39,900 元起，在台灣上市日期仍未定。
新型晶片中，M2 Pro 是首次現身 Mac mini 的 Pro 晶片。該晶片擁有高達 12 核心的處理器（CUP）、多達 19 核心圖形處理器（GPU），最高 32G 的統一記憶體（UMA），記憶體頻寬每秒 200G。另外還支持多達兩台顯示器，支援同時播放多達 23 條 4K ProRes 影片串流。
M2 Max 號稱蘋果高階筆電中性能最強、效能最高的晶片。該晶片和 M2 Pro 都擁有新一代 12 核心 CPU 同時還擁有 38 核心 GPU，UMA 高達 96G，為 M2 Pro 的 3 倍，記憶體頻寬每秒 400G，為 M2 Pro 的兩倍。該晶片還支援外接多達 4 台顯示器，支持同時播放多達 10 條 8K ProRes 影片串流。
媒體指出，本次推出的 Mac 電腦新品本該在 2022 年推出，這是蘋果最初的計畫，這些產品尤其是 MacBook Pro 最終延後到 2023 年推出將影響 2022 年第四季重磅年底購物季的銷售業績。
蘋果曾警告投資人，缺少新一代 MacBook Pro 將對第四季銷售有負面影響。去年 10 月公布第三季財報時，蘋果財務長 Luca Maestri 表示，Mac 電腦的第四季銷售額將下滑。有媒體認為這可能是蘋果無法在年底購物季及時出貨。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.16%，每股暫報 136.32 美元。