〈兔年投資展望〉聯準會鷹氣有望收斂 投資級債出頭指日可待

聯準會去 (2022) 年強勢升息打亂債市行情，主要債券指數跌幅超過 1 成，但隨著升息幅度有望持續放緩，推升債券從去年第 4 季起築底反彈，法人點名看好投資級債券今 (2023) 年有望擺脫升息亂流，可在今年初提前進場進行長線布局。

為抑制節節攀升的通膨率，聯準會去年第 1 季帶頭升息，全球升息循環浪潮也打壓債市的多頭氣勢。根據 Bloomberg 統計，去年全球主要債券指數全部下跌超過一成，跌幅最大的是新興市場美元債，跌幅高達 17.62%，其次是美國投資級公司債 - 15.45% 及新興市場企業債 14.27%，就連被視為最安全的美國公債指數，跌幅也有 12.86%。

不過隨著美國通膨緩步下降，聯準會鷹派態度也有所收斂，促使資金重新回頭擁抱風險性資產，帶動債券報酬率自去年第 4 季起也開始轉正，包括新興市場美元債及歐洲非投資等級債表現最佳，第 4 季報酬率皆超過 5%，投資級公司債也有超過 3% 的漲幅。

債券投報率轉正也推升發行量增加，以投資級債券為例，今年第一周，美國投資級債券的發行量將飆升至 400 億美元，是去年 12 月發行量的 4 倍之多。

先機環球動態債券基金產品經理廖伯修表示，新興市場債目前殖利率超越 2015 年、2020 年的高點，平均殖利率達 8% 以上，以高息收的角度來看，仍具備投資價值。

但廖伯修也引述摩根大通報告提醒投資人，新興市場國家的雙赤字問題在 2025 年之前持依舊存在，因此風險性較高，因此相對適合能承受較高風險的投資人。

富蘭克林證券投顧也認為，隨著通膨降溫，加深市場對於聯準會放緩升息的預期心理，加上中國陸續解封，這些都激勵全球股債市在今年以來展開反彈，預期在升息循環接近尾聲後有望開啟債市多頭行情。

富蘭克林證券投顧表示，隨著升息循環接近尾聲，市場預料美元可能觸頂回落，屆時將帶動新興市場漲升契機，建議可配置高評級的收益複合債、美國政府債或全球債券型基金。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，隨著緊縮政策發酵，經濟衰退機率提高、將引導利率走低將利於債市後市表現，投資上可增加利率相關部位，並在聯準會升息結束前緩步增加投組存續期。

許家豪說，聯準會升息可望降溫，讓非美市場貨幣有喘息空間，因此可挑選實質利率已經翻正的新興市場當地貨幣債，但中長期來看，隨著經濟衰退跡象出現，美元避險需求仍在，因此核心上較建議採取美元搭配新興貨幣。

