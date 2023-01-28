〈兔年投資展望〉聯準會緩升息股市有望「揚眉兔氣」 法人點名亞股潛利可期

聯準會暴力式升息擊潰股市多頭，市場期待新的一年股市能「揚眉兔氣」，法人認為，通膨如能在今 (2023) 年繼續降溫，且聯準會放緩升息進度，可望吸引資金回流股市，其中相對看好亞股在兔年的爆發力。

PGIM 保德信中國品牌基金經理人許智洋認為，在中國防疫政策鬆綁後，帶動消費市場回溫，這也讓陸股自今年以來逐漸擺脫去年的跌勢反轉，在中國居民儲蓄的釋放，加上貨幣與財政政策持續寬鬆，預期今年中國經濟有望達到 5% 成長。

在投資標的上，許智洋點名看好受惠於政策紅利的地產、消費、金融等類股，也成為 1 月以來市場資金率先卡位的重點產業。

許智洋表示，雖然中國目前企業端的數據仍顯疲弱，不過整體表現有望見到逐季成長，在創新政策和產業鏈安全的要求下，製造業投資增速有望呈現邊際改善趨勢，技術含量較高領域的製造業投資，更有機會維持中高增速水準。

許智洋指出，目前中國經濟仍處於放緩與趨弱階段，中小型股將會成為市場較偏好的標的，觀察 A 股藍籌股與中小型股存在一定的互斥性，加上經濟發展方向對中國境內週期性政策相互影響，每逢政策與經濟較多時期呈現逆週期調節時，中小型股對於政策環境更為敏感並且領先反應。

富達國際亞太區股票投資主管 Marty Dropkin 表示，亞股挾強勁的韌性，吸引海外資金流入中國大陸及香港股市，扭轉去年 10 月二十大後中港股市跌勢，隨著大型中資科技網通股獲利超出市場預期，加上中國大陸放寬防疫措施等有利因素，將有望支持中港股市回升。

但要注意的是，投資人仍需留意經濟數據走勢或未能及時反映實體經濟活動步伐，數據若未如預期，可能引發市場波動。

安盛泛靈頓新興市場基金產品經理廖伯修也認為，中國復甦之路仍充滿坎坷。從近期官方與財新公布的 PMI，顯示復甦力道均遠不如預期，製造及服務業的 PMI 均陷入衰退。

此外，A 股的投資人情緒儘管稍有回升反彈，但依舊處於負面情緒區間，整體的股市融資餘額仍維持低檔，交易活動依舊低迷。