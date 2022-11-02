升息打趴投資債行情 投信看好跌深買點浮現

聯準會強勢升息引發股債資產動盪，其中美國投資級債今年以來跌幅高達 25.4%，跌幅超越金融海嘯時期，但投信認為，跌幅深也意味買點已經浮現，且全球經濟衰退預期升溫，美國投資級企業債的資金需求有望逐漸明朗化。

今年以來全球股市修正 - 23.5%，但比起金融海嘯的 - 55.7% 仍有一段距離，其中美國投資級債今年以來跌幅已高達 - 25.4%，不僅是股債資產修正幅度最大，甚至超越金融海嘯時的 - 18.7%，更創下 1970 年代以來最大年度跌幅，也讓美國投資級企業債罕見的投資機會浮現。

PGIM 保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，投資級債向來被視為安全性避險資產，自 1974 年以來長期不曾連續兩年出現負報酬，每年平均總報酬達 7.2%，然今年飽受通膨與升息夾擊，年初相對高水位的資產評價遇上有史以來最快升息，導致今年以來相關資產跌幅超過 - 25%，重挫程度大於 1970 年停滯性通膨時期。

黃相慈表示，在經歷本波資金外流後，目前已見到部分買盤緩步回流，雖然外部環境仍將主導美債利率震盪及市場情緒，但隨著評價已大幅修正，且全球經濟衰退預期升溫，美國投資級企業債的資金需求有望逐漸明朗化。

此外，隨著美國財報進入尾聲，美國國內營收占比高的企業獲利表現突出，其中以能源、汽車、運輸業成長性居前，儘管強勢美元弱化海外獲利占比較高的企業貢獻，但因投資級債企業評等績優，因此整體投資級債利差並未擴大。

黃相慈認為，看好投資級債每日成交額約為非投資級債的 1.7 倍，整體市值平均為非投資級債的逾 4 倍流動性佳，當市場震盪時更具有強化抵禦外部風險的能力。

黃相慈補充，聯準會加速升息讓美債利率在成熟國家公債間保有相對優勢，美國投資級企業債因為保有利差優勢而更具吸引力，建議投資人以多元分散產業方式持債，以追求後續美國投資級債的彈升與收益能力。