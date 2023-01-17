〈虎年封關〉虎年跌掉2741點 市值蒸發8.2兆元 每位股民平均損失68萬元

台股今 (17) 日進行虎年封關交易，受通膨與升息利空因素衝擊，大盤加權指數收在 14932.93 點，統計虎年台股共下跌 2741.47 點，跌幅約 15.5%，市值共蒸發 8.2 兆元，平均每位股民虎年約損失 68 萬元。

地緣政治與供應鏈危機引發通膨創 40 年來新高，為打擊高通膨全球央行掀起升息潮，資金動能緊縮也壓抑股市多頭動能，台股虎年雖有國安基金進場護盤，但仍不敵觀望與升息壓力，整個虎年仍下跌 2741.47 點，跌點為 2009 年農曆封關以來最大的一年。

統計虎年台股市值在資金提款壓力下約蒸發 8.2 兆元，以去 (2022) 年 12 月底開戶數 1201 萬 9053 人次計算，平均每位股民約損失 68 萬元。

台股去年初高點一度站上 18619 點，2 月初爆發俄烏戰爭，加上供應鏈緊繃推升通膨升溫，為抑制通膨美國聯準會帶頭升息，資金緊縮態勢下讓台股也跟著承壓，指數在去年 10 月一度下挫至 12629 點低點。

不過隨著通膨降溫、外資回流，推升台股在今 (2023) 年初再度回神，指數逐步攻上萬四關卡且屢次向 15000 點叩關，但由於今年農曆春節休市長達 12 天，加上全球陷入景氣衰退隱憂，影響投資人抱股過年意願，今天封關量能萎縮，僅小漲 5.92 點，收在 14932.93 點，收復萬五任務無功而返。

法人認為，台股兔年在壽險資金回補挹注下，開紅盤後仍有機會繼續朝萬五邁進，甚至不排除挑戰年線關卡，但要注意的是，包括通膨數據是否持續改善、聯準會政策走向仍將左右股市，台股仍有漲拉回風險。