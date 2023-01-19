中國迎提前還房貸高峰！銀行線上申請預約已滿 購屋者：要等五個月

年關將至，各大公司發完年終，不少中國購屋者決定提前還房貸，但近日多位購房者直呼「提前還款好難」，要等五個月，某國有大銀行應用程式（App）更顯示，線上提前還款額度已滿。

《時代周報》報導，線上預約受阻，線下貸款經辦行預約等待時間也很長。浙江購房者曉倩（化名）說：「1 月 3 日預約還款，打了 10 通電話，終於打通了銀行電話，但是排隊竟然要排到 6 月 13 日。」

曉倩的遭遇並非個例，多位購屋者表示，預約提前還房貸，等待時間超過三個月。不過，不同地區、不同類型的商業銀行，購屋者提前還房貸的難易程度不同，等待時間出現差異。

同是國有大銀行，預約情況也存在差異。深圳購房者黃先生說：「12 月中旬，在中行申請提前還款，審批時間兩周，1 月初就還款成功了。沒有出現難預約的情況，全程手機銀行操作。」 部分購房者表示，中國銀行的提前還款額度較充裕，目前購物者申請提前還貸，需等待一個月。

購房者選擇提前還房貸，重要原因之一是節省利息、降低機會成本的理性選擇。

去年初，深圳市場主流房貸利率是首套最低 4.9%（5 年期 LPR+30 基點）、二套房貸利率最低 5.2%（5 年期 LPR+60 基點）。去年全年，與房貸利率掛鉤的 5 年期以上貸款市場報價利率（LPR），共計降三次，累計下降 35 個基點。

黃先生表示：「正好我手頭有些錢，銀行房貸利率高，資本市場波動大，也不想買股票基金，銀行理財收益低，幾番權衡之下，還是決定先還掉貸款。」

更重要的是，目前市場上保本保息的資產配置選擇有限，資金沒好去處。一般而言，投資人的資金流向房地產、存款、銀行理財、股票基金權益類商品、高端理財商品信托。然而，去年市場震盪，權益市場波動加劇，房市有待復甦，在多重因素交錯下，不少購房者選擇提前還房貸。

銀行大額存單的利率相對較高，備受投資人追捧。融 360 數字科技研究院的數據顯示，去年 12 月發行的大額存單，3 個月期平均利率為 1.817%，6 個月期為 2.025%，1 年期為 2.235%，2 年期為 2.748%，3 年期為 3.337%，5 年期為 3.635%。

央行數據也顯示，去年前三季銀行大額存單發行總量達到 10.2 兆元，較一年前成長 18.6%；去年第 3 季大額存單共 11561 期，發行總額為 2.7 兆元，增加 3,013 億元。

雖然發行量擴大，大額存單也沒想像中「好搶」。在多家國有大銀行中，工商銀行、建設銀行大額存單利率最高為 3.1%，20 萬元起存，但均無可購買額度。

「我姐姐知道我提前還款可以省利息，她本來想把錢買大額存單，現在打算借我還貸，然後（我）按照大額存單利息給她就行，這樣也可以省下不少利息。」 黃先生說。