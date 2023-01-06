中國央行定調 建立首套房貸利率政策動態調整機制

中國再度調整首套房貸利率政策，人民銀行（央行）與銀保監會宣布，將建立首套房貸利率政策動態調整機制。

央行與銀保監會周四（5 日）發布《關於建立新發放首套住房個人住房貸款利率政策動態調整長效機制的通知》，表示自去年第 4 季起，各城市政府可於每季度末月，以上季度末月至本季度第二個月為評估期，評估當地新屋房價。若新屋房價與前月、與去年同期相比，均連續第三個月下跌，當地政府可階段性維持、下調或取消首套房貸利率政策下限。

《金融時報》報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，中國央行建立首套房貸利率政策動態調整機制，說明在堅持「房住不炒」大方向下，在首套房貸款利率等房地產調控措施方面，更重視靈活機動、接續生效。

去年 9 月，人民銀行、銀保監會曾發布通知，宣布階段性放寬部分城市首套房貸利率下限，表示去年 6-8 月新屋房價連續下跌的城市，在去年年底前，允許當地政府階段性放寬首套商業性個人住宅貸款利率下限。

根據當時官方政策表述，該政策執行到「2022 年底前」。業界專家表示，中國央行這次公布的新政策，是對前期階段性放寬首套房貸利率下限政策的延續和深化。

招聯首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼說：「與 2022 年 9 月的臨時性政策相比，該機制核心在於『動態調整』。」董希淼表示，此舉有利於「因城施策」，授權地方政府根據當地房市調整首套房貸利率下限。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，不少地方都期待政策對沖。他說：「截至 2022 年 11 月，70 城新房中，有 51 個城市環比、同比下跌，大部分城市房價下跌，意味著『穩房市』的壓力依然較大。這也是需求端偏弱、供給端風險繼續釋放的根源，需要政策及時對沖。」

根據中國央行公布的新政策，其他情形和二套商業性個人住宅貸款利率政策下限按現行規定執行。上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，這意味只有首套房有望享受更優惠利率，「穩剛需」政策信號明顯。

值得注意的是，首套房貸利率政策動態調整機制的重點，是首套房貸利率下限，並非首套房貸利率，房貸如何定價，仍由銀行與客戶商定。不過，業界專家普遍預期，在房市低迷情況下，多數銀行對多數客戶將實際執行房貸利率下限。例如，在前述 2022 年 9 月政策出爐後，多個符合條件的城市政府，立即下調首套房貸利率下限。