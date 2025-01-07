〈CES 2025〉黃仁勳端出輝達壓箱寶 攜手聯發科推迷你版AI超級電腦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-07 13:08

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (7) 日在主題演講最後端出壓箱寶，推出最新 AI 超級電腦 Project DIGITS，當中搭載自家最新 AI 超級晶片 GB10，並強調 CPU 部分是由輝達與聯發科 (2454-TW) 共同開發，終端產品預計將在今年 5 月正式上市。

黃仁勳指出，數年前為讓新創公司與研究機構能夠進行更深入的研究，因此推出 DGX，為即插即用的 AI 超級電腦，並在 2016 年將首台 DGX 交給 OpenAI，也藉此改變世界運行 AI 運算的模式。

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黃仁勳指出，此次推出的 Project DIGITS 是自家的秘密武器，類似於 DGX 的迷你版，未來可運行輝達自家的 AI 堆疊平台、DGX 雲端等，就像一個小型的超級電腦。

Grace Blackwell GB10 超級晶片 AI 運算核心為 1 PFLOP、Grace CPU 內含 20 個 Arm 核心，並用 NVLink 連接 CPU 與 GPU，同時搭載 128GB LPDDR5X、4TB SSD，也具備 Wi-Fi、藍芽等功能。

聯發科指出，此次與輝達合作，是繼雙方在車用智慧座艙平台攜手後的另一合作案，看好公司 Arm 架構 SoC 效能與能效的優異設計能力，為 AI 研究者及開發者設計創新裝置。

聯發科表示，公司在智慧手機、智慧電視、Android 平板、語音助理裝置 (VAD) 以及基於 Arm 架構所開發的 Chromebook 晶片出貨量皆居全球之冠，並大力投資多項技術，為各類 Arm 架構 SoC 裝置和用戶提供最佳的 AI、通訊、多媒體與電源效率體驗，藉由此次與輝達合作，共同打造引領市場的平台。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科與輝達在 GB10 超級晶片的合作，與聯發科希望把科技帶給每個人的願景不謀而合，期待與輝達一起開啟超級運算的創新時代，讓 AI 無所不在。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI 時代已經來臨。聯發科業界領先的 CPU 性能與能效與輝達加速運算技術的組合，將驅動下一波創新風潮，包含與聯發科共同設計的新 GB10 超級晶片的 Project DIGITS，讓最強勁的 Grace Blackwell 平台更容易取得，讓開發者、研究者、學生都能利用它來解決時下最迫切的問題。