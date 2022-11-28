〈走進中國〉銀行卡「還款額度」 屋主提前還房貸 要等四個月

家住中國上海普陀區的黃欣（化名），最近想賣掉一套老房子，轉去新屋市場「打新」。由於老房子還剩人民幣（下同）20 多萬元貸款本金，黃欣便來到普陀某分行預約提前還貸。

結果，黃欣發現要提前還掉這筆 20 多萬元貸款，難度超乎想像。「以前我每次來個人信貸部辦業務，一起排隊的人，大部分都是來辦提取公積金還房貸業務的，結果近期到銀行，發現前面排了六七個人，都是辦理提前還房貸業務的。」黃欣表示。

在排了半個多小時隊後，黃欣告知銀行櫃台人員要辦理商貸提前還貸，工作人員則說：「至少需排隊 2-3 個月，到時候銀行電話通知消息，再走流程把剩餘本金存入賬戶中劃扣。」

一位上海資深房仲人員表示，過去屋主辦理提前還貸手續一點也不難，一般申請 2-3 周後，銀行便會通知，現在時間從兩、三周變成兩、三個月，因為提前還貸的人太多了。

黃欣還發現，現在提前還貸，公積金貸款和商業貸款有很大差別。「公積金貸款提前還，跟過去沒什麼差別，申請之後就能順利走流程，卡的都是商業貸款。」黃欣說

黃欣認為，主因是公積金貸款的錢來自公積金管理中心，由公積金管理中心委托商業銀行發放，不會像銀行那樣卡還款額度。

杭州市民眾王文（化名）近期也想提前還掉部分房貸，但他的原因與黃欣不同。王文在去年年中買房，商貸 100 多萬元，利率逼近 6%。相較下，現在杭州首套房利率已降至 4.1%，因此王文認為自己「高位站崗」了。

王文說，自己的房貸利率還不算最高，去年 8、9 月時，杭州首套房利率最高甚至衝上 6.25%，「看到今年的情況就覺得特別魔幻」。

王文說：「我特別想把這部分高利率房貸置換掉，如果沒法置換，我就提前用存款還一部分，不然太虧了，現在根本沒有什麼好的投資渠道可以掙這麼高利息。」

王文目前已經按合約正常還滿一年房貸，可預約提前還貸，但他咨詢後發現，提前還貸須排四個月的隊，具體何時能排到尚不明確。

除了上海、杭州，還有不少大城市出現類似情況，比如北京就有民眾反映要提前還某國有銀行提的房貸，要排隊到明年 3 月，廣州則有銀行說，屋主申請提前還貸後，要等 30 至 40 天左右。

去年年初，上海還是房貸發放餘額不足、購房者需要等三四個月的情況，到今年下半年，情況已變成房貸一兩周就放款、提前還貸要排隊，反轉來得猝不及防。

銀行為何不願意即時批准提前還款？上海某指標性房屋仲介負責人說：「銀行每個月也有額度限制，現在申請提前還貸的客戶大幅增長，只能花完當月額度以後，就把客戶排到下個月，尤其是國有銀行，年底要保住貸款存量，壓力很大。」

半年報統計數據顯示，今年上半年，工、農、中、建、交、郵儲銀行的個人房貸合計增加 4,155 億元，金額明顯比一年前少。去年全年，上述六家銀行的個人房貸共計增加 2.48 兆元。

一直以來，個人房貸被視為銀行資產中品質最佳的貸款業務，不良率低於個人經營貸、個人消費貸及信用卡貸款。不過，今年來客戶貸款買房意願下降，根據 11 月 10 日央行發布的金融數據，10 月金融機構新增人民幣貸款 6,152 億元，較一年前少 2,110 億，這就不難理解各大銀行為何要「保房貸存量」了。