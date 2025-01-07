牛彈琴：一覺醒來 加拿大政府垮了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-07 09:08

‌



一覺醒來，加拿大政府也垮了。

杜魯道周一（6 日）正式宣布，將辭去自由黨黨魁和總理職務，在自由黨選出新領袖前，他還會繼續擔任總理一段時間。

‌



為什麼要辭？

杜魯道承認，由於內部爭鬥，他已經搞不下去了。

按照杜魯道的說法，原定 1 月 27 日復會的加拿大國會，將暫停到 3 月 24 日，這樣，自由黨就有足夠時間選出新黨魁。

他說：「這個國家在下一次選舉中需要作出真正的選擇，而我逐漸清楚地認識到，我在面對黨內爭鬥的同時，無法勝任總理的職責。」

這多少讓人有些唏噓。

要知道，在七大工業國集團（G7）中，杜魯道是執政時間最長的領袖。現年 53 歲的杜魯道，10 年前剛上台時，風度翩翩，家庭和美，真可以說是西方政壇的一股清流。

10 年後，一切雨打風吹去。

現在的加拿大，可以說內憂外患。山窮水盡的杜魯道，只能落寞告別政壇。

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二（7 日）提出以下看法：

第一、杜魯道，活成了一個政治笑話。

要知道，在「川普 1.0」時期，加拿大也算為美國兩肋插刀，別人不敢幹的髒活，加拿大就敢幹，比如突然扣留孟晚舟……

哪知道，加拿大即便這樣俯首帖耳，甚至各種冷臉貼屁股，還是被六親不認的川普，橫插上兩刀。

看了一下，加拿大與幾個世界大國的關係。

與中國的關係，大家都知道，現在很糟糕。

與俄羅斯的關係，不用多說，現在更糟糕。

與印度的關係，很有意思，兩國外交官都快驅逐光了。

與美國的關係，更有意思，川普不斷吃杜魯道豆腐，還公開宣稱要吞併加拿大。

第二、川普，還在磨刀霍霍。

真不要低估了川普的野心。開疆拓土，對他來說是一個極大的誘惑。

不久前，川普就轉發了兒子 P 的一張圖。圖右邊，川普在認真看手機；圖左邊，手機上顯示的是一張購物單，菜籃裡有三項貨物。

第一項，加拿大。

第二項，格陵蘭島。

第三項，巴拿馬運河。

標題是：我們回來了。

什麼回來了？

川普要拿下，拿下加拿大，拿下格陵蘭島，拿下巴拿馬運河。

川普首先瞄準的，就是旁邊的加拿大。拿下加拿大，美國就超越俄羅斯，成為世界領土最大國家，川普無疑為美國立下不世之功。

你說川普沒這個想法，打死他都不同意。

第三、西方國家，正處於大變局中。

過去一個月，我們真的見證了歷史。

德國蕭茲政府垮了，馬上就要舉行大選；法國總理一換再換，總統馬克宏成了跛腳鴨；英國政壇各種紛爭，馬斯克也積極摻和。

更別提韓國戲劇性政壇變局，總統被彈劾，代總統也被彈劾，不到一個月，換了三個大統領，警方還正在尋找機會逮捕尹錫悅……