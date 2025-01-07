〈美股盤後〉輝達等晶片股領漲 標普那指收高

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-01-07 05:35

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美國股市周一 (6 日) 大多上漲，主要受晶片股大漲以及報導指川普新政府可能採取比預期更溫和的關稅立場推動。

儘管標普 500 指數 11 大板塊大多走低，但通訊服務和科技股上揚。

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晶片製造商因微軟 (MSFT-US) 宣布計劃投資 800 億美元打造人工智慧驅動的資料中心而受益，此外，鴻海公布的第四季營收超出預期，也為市場帶來支撐。

即使美國 10 年期公債殖利率達到 5 月以來的最高水平，科技股仍然上漲。

在 12 月和 1 月初經歷了一連串的下跌後，美股在上周五大幅反彈，此前，由於對高估值、美國公債殖利率上升和流動性不足的擔憂，交易員在 2024 年的強勁走勢後紛紛撤退。

由於汽車製造業擁有龐大的供應鏈，被認為是最易受對美國貿易夥伴徵收關稅影響的產業之一。

隨著川普 1 月 20 日即將宣誓就職，投資人正在尋找有關其政策的線索。這些政策普遍被認為有利於企業和美國經濟。

在巴克萊 (Barclays) 給予樂觀評級後，花旗集團 (Citigroup)(C-US) 股價上漲。追蹤銀行業的指數也上升。此外，聯準會 (Fed) 監管副主席巴爾 (Michael Barr) 宣布將辭職，他此前致力於對美國大型銀行實施一系列嚴格規定。

本周將公布多項經濟數據及 Fed 官員的言論，投資人將尋找有關今年貨幣政策放寬步調的線索。本周晚些時後的重點將放在每月的就業報告上。

儘管川普的政策可能提振企業利潤並刺激經濟，但也可能帶來通膨風險。Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 是近期警告新年通膨風險仍存的多位政策制定者之一。

為紀念前總統卡特 (Jimmy Carter) 逝世，美國股市將於周四全國哀悼日休市。

美股周一 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 25.57 點，或 0.06%，收 42,706.56 點。

那斯達克指數上漲 243.30 點，或 1.24%，收 19,864.98 點。

S&P 500 指數上漲 32.91 點，或 0.55%，收 5,975.38 點。

費城半導體指數上漲 146.50 點，或 2.84%，收 5,310.14 點。

NYSE FANG + 指數上漲 239.62 點，或 1.80%，收 13,588.51 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全面勁揚。Meta (META-US) 上漲 4.23%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.65%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.53%。

台股 ADR 全面上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 5.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.21%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.35%。

企業新聞

Fubo(FUBO-US)股價飆升逾 250%，因該串流媒體平台與迪士尼 (DIS-US) 旗下 Hulu+ Live TV 達成合併協議。兩公司於周一宣布，將把 Hulu+ Live TV 服務與 Fubo 合併，整合兩大網路電視服務。

美國鋼鐵公司 (X-US) 和新日本製鐵周一表示，在美國總統拜登阻止這間日本企業以 149 億美元收購美國鋼鐵製造商後，他們已提起兩訴訟。其中一項訴訟要求法院擱置拜登的命令和美國政府小組的審查程序。

高通 (QCOM-US)周一在美國消費電子展 (CES) 推出全新系統晶片 Snapdragon X，瞄準中階個人電腦市場。該公司表示，這款晶片採用 4 奈米製程，能提供長達「多天」的電池續航力和強大性能，包括支援運行最新 AI 軟體，且搭載 PC 的售價低至 600 美元。