〈財報〉投行等業務營收下滑 高盛去年Q4淨利大減近7成

華爾街大行之一的高盛（Goldman Sachs）周二（17 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於投資銀行和資產管理業務營收大幅下滑、平台解決方案部門虧損、信貸損失準備金飆升，營收、獲利均不及分析師預期。財報公布後，高盛盤前股價挫跌逾 2%。

截稿前，高盛 (GS-US) 盤前股價下跌 2.69%，每股暫報 363.95 美元。

2022 FY Q4 財報關鍵數據：（vs. Refinitiv 訪調分析師預期）

營收：105.9 億美元，年減 16% vs. 108.3 億美元

每股獲利：3.32 美元（去年同期為 10.81 美元） vs. 5.48 美元

純益：13.26 億美元，年減 66%

圖：高盛財報

由於擔心高通膨、利率上升和市場波動導致全球經濟疲軟，交易活動受阻，華爾街一直面臨壓力，但美國聯準會（Fed）量化緊縮政策導致的市場波動提振高盛的交易部門。

按業務來看，高盛去年第四季投資銀行業務收入大減 48% 至 18.73 億美元，另外該行平台解決方案部門稅前虧損 7.78 億美元，該部門包括交易銀行、信用卡和金融技術服務，這增加消費者部門在去年前 9 月的 12 億美元虧損；同時信貸損失準備金飆升 183%，達到 9.72 億美元。

其中，債券承銷營收報 1.83 億美元，不及市場預期的 2.385 億美元，年減 82%；財務諮詢營收報 14.1 億美元，優於市場預期的 10.3 億美元，年減 14%；股票承銷收入報 2.82 億美元，不及市場預期的 3.697 億美元。

不過，高盛去年第四季固定收益、外匯和大宗商品交易（FICC）成長 44% 至 26.9 億美元，優於華爾街分析師預期的 23.7 億美元，而股票銷售和交易業務營收報 20.7 億美元，預期 21.4 億美元。

華爾街諮詢公司 Opimas 執行長 Octavio Marenzi 在電子郵件中表示，外界普遍預估高盛第四季財報會很慘，但結果比預期還遭。雖然營收約略符合預期，但獲利受到重大打擊，而真正的問題在於該行營運費用飆升 11%，而收入卻大幅下降，預料可能還會進一步削減成本和裁員。

對華爾街大行來說，第四季是悲慘的一季，摩根大通 (JMP-US) 和花旗集團 (C-US) 兩家公司上季投行業務營收都下滑近 6 成，分析師開始懷疑今年下半年出些反彈的可能性。

整體來看，摩根大通、美國銀行 (BAC-US) 淨利息營收大幅飆升，上季利潤優於市場預期，然而富國銀行 (WFC-US) 和花旗集團上季業績憂喜參半。與此同時，同日公布財報的摩根士丹利 (MS-US) 獲利表現優於預期。