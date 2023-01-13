〈財報〉成本上升+增提準備 富國銀行上季獲利腰斬

富國銀行 (WFC-US) 周五 (13 日) 公布第 4 季獲利下降 50%，原因是該行因虛假帳戶醜聞而增加超過 30 億美元的成本，並為潛在的經濟放緩提高了貸款損失準備金。

該行股價在周五盤前交易中下跌 2.6%。

本季信貸損失準備金為 9.57 億美元，而去年同期為 4.52 億美元。

該行表示，本季信貸損失準備金包括信貸損失準備金增加 3.97 億美元，這主要反映了貸款成長以及不利的經濟環境。

隨著 Fed 政策制訂者決定未來的利率路徑，銀行正在建立未雨綢繆基金。

在積極提高利率以試圖抑制飆升的通膨後，Fed 決策者對最近可能抑制通膨的就業和工資成長放緩感到鼓舞。

俄羅斯與烏克蘭的衝突和紓困措施的退場進一步給美國大型銀行的前景蒙上陰影。更高的借貸成本也削弱了房屋貸款和汽車貸款的需求，削弱了銀行收入。

與此同時，交易量的低迷給銀行的投資銀行業務帶來壓力，該業務在 2021 年表現出色。

富國銀行仍在努力縮小 6 年前的銷售行為醜聞影響，該醜聞導致巨額罰款和 Fed 對擴大其資產負債表的能力施加的資產上限。

總體而言，非利息支出從一年前的 132 億美元增至 162 億美元。

該行第 4 季經營虧損 33 億美元，這都與訴訟、客戶補救和與其銷售行為醜聞相關的監管事項有關。

這家美國第 4 大銀行截至 12 月 31 日當季每股獲利 67 美分，而去年同期為每股獲利 1.38 美元。

在花費數十億美元用於訴訟和監管罰款後，CEO 夏夫 (Charlie Scharf) 正在努力解決該銀行的問題。為努力轉虧為盈，他努力削減成本，縮減龐大的房貸業務並擴大其投資銀行業務。

該公司當季的淨利息收入增加 45% 達到 134 億美元。

富國銀行的總收入從一年前的 209 億美元降至 197 億美元。