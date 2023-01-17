鉅亨美股雷達：市場關注Fed官員談話 女股神稱特斯拉能夠承受降價

美股重要看點：

華爾街大型銀行摩根士丹利 (MS-US)、高盛 (GS-US) 盤前將公布新一季財報。美將公布紐約聯準銀行 1 月製造業指數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.557%。美股期貨週二 (17 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.26%，標普 500 期貨跌 0.36%，那斯達克 100 期貨跌 0.54%。

美股週一 (16 日) 休市一天，週二恢復正常交易。今年以來，由於通膨數據趨緩、薪資成長速度下降，美股在 2023 年開局表現良好。上周金融股開啟財報周，儘管多家公司財報優於預期，但也警告經濟衰退迫在眉睫。

市場期望在本周從一系列 Fed 官員談話中，獲得利率政策相關計劃的最新暗示。紐約 Fed 行長威廉斯將發表談話。

市場近期對 Fed 是否會在 1 月 31 日和 2 月 1 日的會議上升息 1 碼 (25 個基點) 或 2 碼 (50 個基點) 的不確定性增加。投資人擔憂，Fed 至今對抗高通膨而實施的升息步伐恐將使美國經濟陷入衰退。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁 Raphael Bostic 先前曾表示，自己傾向支持 Fed 在下次的會議上小幅升息，因日前的經濟數據報告顯示通膨進一步放緩。

上周的消費者物價指數 (CPI) 顯示，12 月商品和服務價格環比下降 0.1%。周二將發布的 12 月生產者物價指數 (PPI) 數據可望讓交易員對通膨發展有最新的見解。

Fundstrat Global Advisors 共同創辦人兼研究主管 Tom Lee 在最新報告指出，美國上周公布的 12 月份 CPI 數據，有 59% 的 CPI 分項目前處於通縮模式。整體來說，投資者將漸漸得到新的結論，即聯準會有望宣布，打擊通膨「任務完成」。

WisdomTree 股票主管 Jeff Weniger 認為，現在猜想 2024 年的情況可能還太早，但就 2023 年來說，不無可能會面對意料外的通縮。

Detrick 也考慮到 2023 年的價格下跌，因為他預計通膨下降的速度將快於市場預期。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

紐約聯準銀行 1 月製造業指數，預估 - 4.5，前值 - 11.2

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 近期的降價，引發了市場對該公司利潤率可能因此受到影響的擔憂，同時也憂心可能也將損害該公司的獲利能力。不過，有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 認為，特斯拉能夠承受降價。

伍德表示，隨著供應鏈瓶頸的消失，特斯拉有能力隨著電池成本的下降來降低售價。她也補充表示，這預期也將推高需求，同時限制對獲利能力的影響。

「根據萊特定律，產量每累計增加一倍，電池成本就會下降 28%。」 伍德說道。