【袁志峰專欄】港股超買，慎防回吐

今日推介 - 招商銀行 (3968, $47.9), 目標價 $52.0, 止損價 $46.0

1) 股市前景

上周五港股做好，恒指收市創 6 個月新高，成交減少；沽空比率升至 19.2%，創港股去年 10 月見底以來新高；9 天 RSI 指數升至 82.2，呈技術超買。全星期計，大市日均成交額環比增 1% 至 1492 億元，港股通南向資金淨賣出約 6 億元；恒指及恒生科指升 3.6% 及 2.8%，當中比亞迪 (1211) 升近 14%，領漲藍籌；上証指數及深証成指升 1.2% 及 2.1%，標指及納指升 2.7% 及 4.8%；紐約期油升 8.7%，美元指數跌 1.6%，人民幣兌美元升 2.0%，美國 10 年期債息由 3.56 厘跌至 3.50 厘。

恒指自去月 10 月 31 日見底以來已反彈 48%，升幅巨大。上周五 RSI 指數顯示大市呈技術超買，沽空比率創階段新高，估計農曆新年假前有回吐壓力，短線操作宜選屬防守性的落後藍籌。周二公布的中國四季度經濟增長率有可能低於預期，觸發股市調整。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 91 點，早盤曾倒跌 39 點，午後輾轉上揚，最多曾漲 256 點至 21770 點，創 6 個月新高，收報 21738 點，升 224 點或 1.0%。成交額按日減 17% 至 1330 億元，12 月份日均成交額 1353 億元。港股通南向資金轉淨買入約 20 億元，騰訊 (700)、中國移動(941) 及藥明生物 (2269) 錄得 8.4、4.4 及 3.1 億元淨買入，建設銀行 (939)、信達生物(1801) 及美團 (3690) 錄得 2.4、2.0 及 1.4 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入 106 億元，12 月淨買入 94 億元。全星期計，恒指升 3.6%。

恒指升 1.0%，藍籌股 52 升 19 跌 5 持平。藥明生物 (2269) 漲逾 6%，為表現最佳藍籌。其次是周大福 (1929) 及網易 (9999) 升逾 4%。中生製藥 (1177) 及中國平安 (2318) 升逾 3%。滙豐 (5)、金沙中國(1928)、中石油(857)、蒙牛乳業(2319) 及農夫山泉 (9633) 升逾 2%。申洲國際 (2313)、華潤啤酒(291)、百威亞太(1876) 及招商銀行 (3968) 升逾 1%。信義光能 (968) 及聯想 (992) 跌逾 4% 及 2%，為跌幅最大藍籌。長實 (1113)、新鴻基地產(16)、恒基地產(12) 及東方海外 (316) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.5%，收報 4554 點，成份股 25 升 5 跌。大型科技股普漲，網易 (9999) 升逾 4%，騰訊 (700) 及阿里 (9988) 升逾 2% 及 1%，美團 (3690) 跌 1%。萬國數據 (9698) 漲 8%，為表現最佳成份股。其次是閱文集團 (772) 及金蝶國際 (268) 升逾 5%。阿里健康 (241)、京東健康(6618) 及平安好醫生 (1833) 升逾 3%。嗶哩嗶哩 (9626)、商湯(20)、眾安在線(6060) 及攜程 (9961) 升逾 2%。聯想 (992) 跌 2%，為跌幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 及理想汽車 (2015) 跌逾 1%。全星期計，恒生科指升 2.8%。

板塊方面，線上醫療、生物科技、教育、航空、水泥及電訊跑赢大市，漲幅居前。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物(1548) 及信達生物 (1801) 升 5%-9%。新東方在線 (1797)、新東方(9901) 及中教控股 (839) 漲逾 15%、7% 及 6%。中國 3 大航空股升 3%-5%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 升 2%-4%。中國電信 (728) 升近 3%。

光伏、風電、火電、航運及港口股逆市下跌。信義光能 (968)、信義能源(3868) 及協鑫科技 (3800) 跌 3%-4%。龍源電力 (916) 跌 2%。華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 跌逾 1%。太平洋航運 (2343) 跌逾 3%。招商局港口 (144) 跌 5%。

周五上証指數高開 0.2%，隨後震盪走高至收盤，以全日高位收市，收報 3195.31 點，升 1.0%。深証成指升 1.2%，科創 50 指數持平。滬深兩市總成交約 7000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 200 億元。滬深股通北向交易淨買入約 133 億元，1 月以來累積淨買入 640 億元，12 月淨買入 350 億元。全星期計，上証指數升 1.2%，深証成指升 2.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地去年 12 月出口及進口連續 3 個月下跌。中國海關總署公布，以美元計價，12 月出口按年跌 9.9%，12 月進口下滑 7.5%，貿易順差 780.1 億元。統計全年，去年出口 3.59 萬億元，增長 7%；進口 2.72 萬億元，上升 1.1%，全年貿易順差 8776 億元。(信報)

4) 個股訊息

內地擬進一步加強對互聯網內容審查，根據外媒報道，政府計劃以「金股」形式入股阿里 (9988) 和騰訊 (700) 在內地的子公司，工商登記資料顯示，內地政府已經持有阿里兩間子公司 1% 股權，主要涉及串流視頻網站優酷和 UC 瀏覽器業務，至於入股騰訊子公司的「金股」計劃細節，尚在商討中。(信報)

招商銀行 (3968) 公布 2022 年度業績快報，去年股東應佔盈利 1380.1 億元(人民幣．下同)，按年增長 15.1%，普通股股東基本每股收益 5.26 元，升 14.1%。年內營業收入 3447.8 億元，按年增 4.1%，其中非利息收入 1265.49 億元，下降 0.6%。(信報)

周大福 (1929) 周五公布，截至去年 12 月底止，第三季度整體零售額按年減少 19.3%，當中內地同店銷售急降 33.1%，澳門同店銷售大挫 40%，香港同店銷售則增長 6.4%。(信報)



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