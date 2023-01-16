德國工會發聲 稱特斯拉工人工時過長 工作條件差

特斯拉 (TSLA-US) 受到德國工會 IG Metall 和政界人士的抨擊，原因是工人指控其工作時間不合理，並且擔心若發表與工作相關言論恐有麻煩，因雙方簽有保密協議，一些人則呼籲對特斯拉展開調整。

IG Metall 在其年度記者會上稱，根據工會與工人的連繫，工人回報說工作時間太長，空間時間很少，而且工人們愈來愈害怕公開討論工作條件，因為他們在簽署勞工契約的同時，還要簽一份保密協議。

另外，特斯拉在其招聘網站中，正在徵求「安全情報調查員」，也引發憂心。根據招聘內容，其職責是與法務和人力資源部門合作，蒐集特斯拉工廠內部和外部的一些消息，以保護公司免受威脅。

IG Metall 的 Irene Schulz 透過聲明表示，特斯拉工人原本對此一計畫充滿熱情，但隨著時間推移，目前這些熱情正在減少。特斯拉在改善工作條件方面做得不夠，留給工人休閒、家庭和休息的時間太少。

據兩位知情人士透露，特斯拉中國也要求部分員工簽署保密協議。與此同時，根據 LinkedIn，特斯拉在奧斯汀、舊金山和上海均有「安全情報調查員」。

德國商報 (Handelsblatt) 報導稱，從中左翼的社民黨到中右翼的基民盟，當地政界人士對這些指控表示擔憂，呼籲特斯拉和當地政府展開調查。