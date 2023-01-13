掀全球價格戰 特斯拉歐美大降價

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上季交車量不如分析師預期後，特斯拉先出手調降中日市場售價後，如今又下調美國和歐洲多國市場售價，且幾乎全面調低美國所有車款價格。

特斯拉官網周四（13 日）公布的最新售價顯示，美國 Model Y 起售價從 65,990 美元降至 52,990 美元，Model 3 從 46,990 美元下降至 43,990 美元，Model S 和 Model X 的降價金額則分別為 10,000 和 11,000 美元。特斯拉這次的降價幅度介於 6% 至 20%。

據特斯拉美國官網，在其所有車款中，降幅最大的是 Model Y LR（長續航版），降價 13,000 美元，降幅高達 20%。若再算上美國政府提供的稅額抵免，降價金額將提高至 20,500 美元。

相較下，特斯拉在德國的降價幅度相對較小，落在 1%-17% 之間。其中，Model Y 後輪驅動版售價下調 9,110 歐元至 44,880 歐元，Model 3 後輪驅動版售價調低 6,000 歐元至 43,990 歐元。

特斯拉也調降歐洲其他市場的價格，包括法國、瑞士、奧地利等國。

此時距離特斯拉下調中國和日本售價僅過去一周。官方數據顯示，Model Y 在中國的起售價從人民幣 28.89 萬元下調至 25.99 萬元，Model 3 從 26.59 萬元下調 13% 至 22.99 萬元。特斯拉調降美國售價後，美國 Model Y 和 Model 3 的價格仍比中國貴。

全球大降價導致特斯拉困境盡顯，這家明星車廠面臨後來者圍追堵截，而且隨著全球需求降溫，特斯拉產能持續增加，其銷售成績疲態盡顯。

追蹤特斯拉數據的分析師 Troy Teslike 說，從 1 月 4 日到 1 月 10 日，特斯拉官網上的 Model Y 庫存從不到 200 飆升至 1,200 輛。截至周四，該型號庫存約為 1,300 輛，寫下歷來新高。

相較於 Model Y 的銷量，上述數字不算高，但若此趨勢持續下去，勢必對其銷售帶來衝擊。