特斯拉降價激怒現有車主 稱馬斯克「騙子」 二手車價格料受衝擊

通常消費者樂於見到產品降價，不過特斯拉 (TSLA-US) 近期的全球漲價，卻引發了不少老車主的不滿，特別是去年底入手的買家，一些人直稱馬斯克 (Elon Musk) 是騙子。

馬斯克一則 2019 年的舊推文，則在網上再被許多人拿來討論，當時他說：「當特斯拉價格下跌時，已經購買的人想要更低的價格，但是如果價格上漲，已經購買的人不想給特斯拉開 (補價) 支票，就這樣吧」

特斯拉去年一整年的汽車售價起落不定，先是在 3 月份時一波調價，將售價調升 3% 至 5%，當時半導體短缺導致整個汽車行業減產，車價調升成了普遍現象。然而到年末，為了因應銷售疲軟，特斯拉在全球都開始調降售價。

今年 1 月繼中國市場降價之後，特斯拉美國官網下調了全系車型售價，降幅從 6% 至 20% 不等。其中降幅最大的是 Model Y 長續航版，降價 1.3 萬美元至 5.299 萬美元，降幅為 20%。

美國許多車主開始在 Twitter 上表達不滿與抗議，但特斯拉並不打算有所讓步。對於現有客戶而言，他們不僅覺得早買買虧了，而且衝擊二手市場的價格。

研究網站 Edmunds.com 主管 Ivan Drury 表示，對於現有車主來說，都感受到刺激。此外，新車降價將立即影響二手車，二手車價格可能會下跌更多。

根據 Cox Automotive 數據，二手車價格在 12 月下降了 15%。

消費者 Jack Bradham 表示，他去年年底訂購了 Model Y，原本被告知 1 月份才能提車，隨後在 12 月 10 日收到電話，表示聖誕節前後就獲得，他對提前交車感到興奮，並同意 69000 美元售價。如今，他知道自己該等一等，因為同樣的車他可以省下 12000 美元。

Bradham 說，他知道有時人們會錯過一次促銷活動，但令他困擾的是降價幅度，以及公司缺乏溝通。「沒有人可以聯繫。 我打電話並發推文給他們，沒有回應。」