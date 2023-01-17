去年全球電動車銷量佔比達到10% 創下新高

據最新數據顯示，2022 年全球電動車銷量大增，市佔率首度達到約 10%，主要受惠於中國和歐洲市場增長強勁所推動。

追蹤汽車銷售的研究機構 LMC Automotive 和 EV-Volumes.com 的研究報告顯示，去年全球純電動車的銷量總計達到約 780 萬輛，較 2021 年大幅增長了 68%。

儘管電動車在美國的汽車銷量中仍只佔一小部分，但在歐洲和中國，電動車占整體汽車銷售市場的市佔率正逐漸增大，同時，隨著相關技術成為主流，對當地汽車市場的影響也越大。

數據也顯示，去年純電動車佔歐洲汽車市場總銷量的 11%，在中國的佔比達到 19%。同時，油電混合動力車在整體歐洲市場銷量的佔比達到 20.3% .

目前，美國在轉型電動車方面落後於中國和歐洲，不過去年汽車製造商在美國共售出了 807,180 輛純電動車，在整體市場中的佔比從前一年的 3.2% 上升到 5.8%。

根據德國汽車製造商協會 VDA 的數據，在歐洲最大的汽車市場德國，去年電動車佔新車產量的 25%。並且在 12 月，德國的電動車銷售數量超過了傳統汽車。

據 LMC 數據，去年全球總體新車銷量下跌約 1% 至 8060 萬輛，中國市場近 4% 的增長率有助於抵消美國和歐洲分別為 8% 和 7% 的跌幅，美歐市場主要受到經濟疲、能源成本飆升、供應鏈瓶頸和俄烏戰爭的衝擊。

各品牌來看，在全球範圍內，特斯拉 (TSLA-US) 在電動車銷量排名中保持領先地位，其次是中國製造商比亞迪 (BYD)、上汽集團 (SAIC) 以及德國福斯 (Volkswagen)。

在美國地區，從銷量上來看，福特 (F-US) 排名第二，南韓現代汽車 (Hyundai) 及其子公司起亞 (Kia) 排名第三。

儘管電動車逐漸出在全球範圍內顯現出主流化的跡象，但有分析師警告，由於經濟憂慮給消費者帶來壓力，並且一些國家 / 地區減少或完全取消了購買電動車的優惠補助，因此 2023 年恐怕難以複製去年電動車的強勁表現。與此同時，與油車相比，俄烏戰爭後歐洲電價上漲也削弱了電動車的吸引力。