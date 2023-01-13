價格戰開打？中國電動汽車問界部分車型跟隨特斯拉降價

繼特斯拉 (TSLA-US) 上周降價並引發對更廣泛價格戰的預期之後，中國汽車製造商賽力斯 ( Seres Group) 從周五 (13 日) 起，將其 AITO 問界電動汽車的起始價格下調了 3 萬元人民幣 (約 4460 美元)。

根據官方公告，問界 M5 EV 降幅 2.88 萬元人民幣至 3 萬元不等，起售價調 25.98 萬元，問界 M7 降 3 萬元至 28.98 萬元起售，調整後價格於當日 8 ：30 分起效。

問界系列由重慶汽車製造商與中國科技巨頭華為共同開發，華為終端 BU CEO 余承東表示，AITO 問界去年交付超過 7.5 萬輛，是成長最快的新能源汽車品牌，此次降價是一次「新年感恩回饋」。

針對在此之前提車的老用戶，問界 M 5 EV 及問界 M 7 將為首任車主提供總價值 3.3 至 3.5 萬元的權益，包括價值 2.1 至 2.3 萬元的延長整車質保至 8 年 / 16 萬公里，和價值 1.2 萬的 12 萬 AITO 積分。

這是 AITO 問界首次大幅調價。在這之前，特斯拉調降了 Model 3 和 Model Y 汽車的售價，幅度約 6%-13.5%，這是 3 個月來的第二次降價。

一些去年底前購買特斯拉的車主，不滿此次降價，希望得到補償或折扣，但遭到特斯拉拒絕。

特斯拉宣布降價後，AITO 是首個跟進的中國電動車品牌。此前余承東曾在公開場合表示，汽車是華為唯一虧損的業務。