國產署8宗地上權標脫 麗寶集團斥資17億元搶下6宗為最大贏家

去 (2022) 年第 4 批國有地上權招標今 (16) 日開標，11 宗共標脫 8 宗，標脫率約 73%，總標脫金額約 19 億元，其中麗寶集團斥資 17 億元搶下北中南部共 6 宗標的，堪稱本次地上權最大贏家。

國產署去年釋出 11 宗地上權標的，最後標脫 8 宗標脫，其中北部列標 3 宗全數標脫，中部釋出 4 宗標脫 2 宗，南部列標 4 宗標脫 3 宗。

根據國產署公布的標脫結果，北部位於台北市大安區仁愛段由麗寶建設打敗將截股份得標，溢價率約 13.8%；新北市 2 宗分別位於土城區永福段、新北市林口區國宅段，則各由福容開發、麗盛建設得標，溢價率分別約為 1.5%、3%；換言之，北部 3 宗地上權全由麗寶集團拿下。

中部列標 4 宗最後脫標 2 宗，標脫標的分別位於台中市東區練武段、台中市梧棲區三民段，2 宗全由麗寶集團的建義建設所拿下，溢價率分別為 3.27%、6.43%。

換言之，北部及中部共 7 宗列標的標的中，麗寶集團共斥資 15.5 億元的銀彈拿下 5 宗地上權標的。

南部列標的 4 宗標的中，最後標脫 3 宗，分別位於嘉義市港子坪、台南市南區鹽埕段及高雄市旗津區，其中高雄市旗津區旗汕段標的由立州油脂以 1.43 億元拿下，台南市南區鹽埕段則由全聯以 8751 萬元、溢價率約 21% 取得。

另外，嘉義市港子坪則由泛麗寶集團的寶泰開發以 2.79% 溢價率取得地上權，國產署表示，這是嘉義市在去年第 3 批推出嘉義市垂楊路地上權案件標脫後，再度受到業者青睞之標的。

國產署表示，去年堪稱是國有非公用土地設定地上權豐收年，統計整體標脫率達 60.98%，超越 2021 年的 60.87%，創 2010 年最高，總標脫金額高達 54 億元。